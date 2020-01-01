Zora (ZORA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zora (ZORA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zora (ZORA) Informacije ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools. Službena web stranica: https://zora.co/ Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69 Kupi ZORA odmah!

Zora (ZORA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zora (ZORA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 232.11M $ 232.11M $ 232.11M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.25B $ 3.25B $ 3.25B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 713.82M $ 713.82M $ 713.82M Povijesni maksimum: $ 0.148499 $ 0.148499 $ 0.148499 Povijesni minimum: $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 $ 0.007769535500397865 Trenutna cijena: $ 0.071382 $ 0.071382 $ 0.071382 Saznajte više o cijeni Zora (ZORA)

Zora (ZORA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zora (ZORA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZORA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZORA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZORA tokena, istražite ZORA cijenu tokena uživo!

Zora (ZORA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZORA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZORA povijest cijena odmah!

ZORA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZORA? Naša ZORA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZORA predviđanje cijene tokena odmah!

