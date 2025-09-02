ZND Token (ZND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3794. Tijekom protekla 24 sata, ZNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3542 i najviše cijene $ 0.512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZND je $ 1.104128213509182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05606759811937907.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZND se promijenio za +1.85% u posljednjih sat vremena, -1.78% u posljednjih 24 sata i -5.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ZND Token (ZND)
Trenutačna tržišna kapitalizacija ZND Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 508.27K. Količina u optjecaju ZND je 0.00, s ukupnom količinom od 694185837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 265.58M.
ZND Token (ZND) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ZND Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.006876
-1.78%
30 dana
$ +0.0883
+30.33%
60 dana
$ +0.2616
+222.07%
90 dana
$ +0.2988
+370.71%
ZND Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ZND od $ -0.006876 (-1.78%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ZND Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0883 (+30.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ZND Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZND od $ +0.2616 (+222.07%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ZND Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.2988 (+370.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ZND Token (ZND)?
ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.
ZND Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ZND Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ZND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o ZND Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ZND Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
ZND Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će ZND Token (ZND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZND Token (ZND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZND Token.
Razumijevanje tokenomike ZND Token (ZND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZND opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti ZND Token (ZND)
Tražiš kako kupiti ZND Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ZND Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.