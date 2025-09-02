Više o ZND

ZND Token Logotip

ZND Token Cijena(ZND)

1 ZND u USD cijena uživo:

$0.3794
$0.3794
-1.78%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ZND Token (ZND)
ZND Token (ZND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3542
$ 0.3542
24-satna najniža cijena
$ 0.512
$ 0.512
24-satna najviša cijena

$ 0.3542
$ 0.3542

$ 0.512
$ 0.512

$ 1.104128213509182
$ 1.104128213509182

$ 0.05606759811937907
$ 0.05606759811937907

+1.85%

-1.78%

-5.46%

-5.46%

ZND Token (ZND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3794. Tijekom protekla 24 sata, ZNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3542 i najviše cijene $ 0.512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZND je $ 1.104128213509182, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05606759811937907.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZND se promijenio za +1.85% u posljednjih sat vremena, -1.78% u posljednjih 24 sata i -5.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZND Token (ZND)

No.3426

$ 0.00
$ 0.00

$ 508.27K
$ 508.27K

$ 265.58M
$ 265.58M

0.00
0.00

700,000,000
700,000,000

694,185,837
694,185,837

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZND Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 508.27K. Količina u optjecaju ZND je 0.00, s ukupnom količinom od 694185837. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 265.58M.

ZND Token (ZND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ZND Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.006876-1.78%
30 dana$ +0.0883+30.33%
60 dana$ +0.2616+222.07%
90 dana$ +0.2988+370.71%
ZND Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZND od $ -0.006876 (-1.78%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ZND Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0883 (+30.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ZND Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZND od $ +0.2616 (+222.07%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ZND Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.2988 (+370.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ZND Token (ZND)?

Pogledajte ZND Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je ZND Token (ZND)

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

ZND Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ZND Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ZND Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ZND Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ZND Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZND Token (ZND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZND Token (ZND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZND Token.

Provjerite ZND Token predviđanje cijene sada!

ZND Token (ZND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZND Token (ZND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ZND Token (ZND)

Tražiš kako kupiti ZND Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ZND Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZND u lokalnim valutama

1 ZND Token(ZND) u VND
9,983.911
1 ZND Token(ZND) u AUD
A$0.576688
1 ZND Token(ZND) u GBP
0.276962
1 ZND Token(ZND) u EUR
0.32249
1 ZND Token(ZND) u USD
$0.3794
1 ZND Token(ZND) u MYR
RM1.601068
1 ZND Token(ZND) u TRY
15.61231
1 ZND Token(ZND) u JPY
¥55.7718
1 ZND Token(ZND) u ARS
ARS$522.589354
1 ZND Token(ZND) u RUB
30.568258
1 ZND Token(ZND) u INR
33.3872
1 ZND Token(ZND) u IDR
Rp6,219.671136
1 ZND Token(ZND) u KRW
529.14918
1 ZND Token(ZND) u PHP
21.671328
1 ZND Token(ZND) u EGP
￡E.18.412282
1 ZND Token(ZND) u BRL
R$2.063936
1 ZND Token(ZND) u CAD
C$0.519778
1 ZND Token(ZND) u BDT
46.108482
1 ZND Token(ZND) u NGN
581.009366
1 ZND Token(ZND) u COP
$1,523.693164
1 ZND Token(ZND) u ZAR
R.6.681234
1 ZND Token(ZND) u UAH
15.695778
1 ZND Token(ZND) u VES
Bs55.3924
1 ZND Token(ZND) u CLP
$368.018
1 ZND Token(ZND) u PKR
Rs107.506784
1 ZND Token(ZND) u KZT
204.196874
1 ZND Token(ZND) u THB
฿12.250826
1 ZND Token(ZND) u TWD
NT$11.621022
1 ZND Token(ZND) u AED
د.إ1.392398
1 ZND Token(ZND) u CHF
Fr0.30352
1 ZND Token(ZND) u HKD
HK$2.955526
1 ZND Token(ZND) u AMD
֏145.029444
1 ZND Token(ZND) u MAD
.د.م3.407012
1 ZND Token(ZND) u MXN
$7.07581
1 ZND Token(ZND) u SAR
ريال1.42275
1 ZND Token(ZND) u PLN
1.377222
1 ZND Token(ZND) u RON
лв1.642802
1 ZND Token(ZND) u SEK
kr3.562566
1 ZND Token(ZND) u BGN
лв0.633598
1 ZND Token(ZND) u HUF
Ft128.043706
1 ZND Token(ZND) u CZK
7.91049
1 ZND Token(ZND) u KWD
د.ك0.115717
1 ZND Token(ZND) u ILS
1.27099
1 ZND Token(ZND) u AOA
Kz345.849658
1 ZND Token(ZND) u BHD
.د.ب0.1426544
1 ZND Token(ZND) u BMD
$0.3794
1 ZND Token(ZND) u DKK
kr2.416778
1 ZND Token(ZND) u HNL
L9.925104
1 ZND Token(ZND) u MUR
17.37652
1 ZND Token(ZND) u NAD
$6.662264
1 ZND Token(ZND) u NOK
kr3.790206
1 ZND Token(ZND) u NZD
$0.641186
1 ZND Token(ZND) u PAB
B/.0.3794
1 ZND Token(ZND) u PGK
K1.604862
1 ZND Token(ZND) u QAR
ر.ق1.381016
1 ZND Token(ZND) u RSD
дин.37.955176

ZND Token Resurs

Za dublje razumijevanje ZND Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ZND Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZND Token

Koliko ZND Token (ZND) vrijedi danas?
Cijena ZND uživo u USD je 0.3794 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZND u USD?
Trenutačna cijena ZND u USD je $ 0.3794. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZND Token?
Tržišna kapitalizacija za ZND je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZND?
Količina u optjecaju za ZND je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZND?
ZND je postigao ATH cijenu od 1.104128213509182 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZND?
ZND je vidio ATL cijenu od 0.05606759811937907 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZND?
24-satni obujam trgovanja za ZND je $ 508.27K USD.
Hoće li ZND još narasti ove godine?
ZND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ZND Token (ZND) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ZND u USD kalkulator

Iznos

ZND
ZND
USD
USD

1 ZND = 0.3794 USD

Trgujte ZND

ZNDUSDT
$0.3794
$0.3794
-1.73%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine