Zelwin (ZLW) Informacije ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders. Službena web stranica: https://zelwin.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1HK32xt3qlaPMdlupUGdxKRUkfSscmZe6/view Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5319e86F0e41a06E49eb37046b8c11D78bcAd68C Kupi ZLW odmah!

Zelwin (ZLW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zelwin (ZLW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 129.04K $ 129.04K $ 129.04K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 72.33M $ 72.33M $ 72.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 535.20K $ 535.20K $ 535.20K Povijesni maksimum: $ 0.014679 $ 0.014679 $ 0.014679 Povijesni minimum: $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 $ 0.001408758341290602 Trenutna cijena: $ 0.001784 $ 0.001784 $ 0.001784 Saznajte više o cijeni Zelwin (ZLW)

Zelwin (ZLW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zelwin (ZLW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZLW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZLW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZLW tokena, istražite ZLW cijenu tokena uživo!

Zelwin (ZLW) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZLW pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZLW povijest cijena odmah!

ZLW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZLW? Naša ZLW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZLW predviđanje cijene tokena odmah!

