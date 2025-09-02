Zelwin (ZLW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0017. Tijekom protekla 24 sata, ZLWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001505 i najviše cijene $ 0.001815, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZLW je $ 7.90901936, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001408758341290602.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZLW se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -3.18% u posljednjih 24 sata i -6.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Zelwin (ZLW)
$ 122.96K
$ 63.09K
$ 510.00K
72.33M
300,000,000
300,000,000
24.11%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Zelwin je $ 122.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.09K. Količina u optjecaju ZLW je 72.33M, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 510.00K.
Zelwin (ZLW) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Zelwin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00005584
-3.18%
30 dana
$ -0.000212
-11.09%
60 dana
$ -0.000267
-13.58%
90 dana
$ -0.000274
-13.89%
Zelwin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ZLW od $ -0.00005584 (-3.18%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Zelwin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000212 (-11.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Zelwin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZLW od $ -0.000267 (-13.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Zelwin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000274 (-13.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zelwin (ZLW)?
ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem：MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.
Zelwin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ZLW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Zelwin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zelwin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Zelwin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Zelwin (ZLW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zelwin (ZLW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zelwin.
Razumijevanje tokenomike Zelwin (ZLW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZLW opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Zelwin (ZLW)
Tražiš kako kupiti Zelwin? Proces je jednostavan i bez muke!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.