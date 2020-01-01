zkLink (ZKL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u zkLink (ZKL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

zkLink (ZKL) Informacije zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups. Službena web stranica: https://zk.link/ Bijela knjiga: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ Istraživač blokova: https://explorer.zklink.io/ Kupi ZKL odmah!

zkLink (ZKL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za zkLink (ZKL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 352.34M $ 352.34M $ 352.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.65M $ 15.65M $ 15.65M Povijesni maksimum: $ 0.765 $ 0.765 $ 0.765 Povijesni minimum: $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 $ 0.0117813791188444 Trenutna cijena: $ 0.01565 $ 0.01565 $ 0.01565 Saznajte više o cijeni zkLink (ZKL)

zkLink (ZKL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike zkLink (ZKL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZKL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZKL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZKL tokena, istražite ZKL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ZKL Jeste li zainteresirani za dodavanje zkLink (ZKL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ZKL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ZKL na MEXC-u odmah!

zkLink (ZKL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZKL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZKL povijest cijena odmah!

ZKL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZKL? Naša ZKL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZKL predviđanje cijene tokena odmah!

