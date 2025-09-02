Zeta (ZEX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06251. Tijekom protekla 24 sata, ZEXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.06009 i najviše cijene $ 0.07995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEX je $ 0.21381512670815891, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.022795380725593794.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i -23.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Zeta (ZEX)
No.1061
$ 11.74M
$ 11.74M$ 11.74M
$ 1.15K
$ 1.15K$ 1.15K
$ 62.51M
$ 62.51M$ 62.51M
187.77M
187.77M 187.77M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,997,561.207297
999,997,561.207297 999,997,561.207297
18.77%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeta je $ 11.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.15K. Količina u optjecaju ZEX je 187.77M, s ukupnom količinom od 999997561.207297. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 62.51M.
Zeta (ZEX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Zeta za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000562
+0.09%
30 dana
$ -0.00852
-12.00%
60 dana
$ -0.08829
-58.55%
90 dana
$ +0.03251
+108.36%
Zeta promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ZEX od $ +0.0000562 (+0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Zeta 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00852 (-12.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Zeta 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZEX od $ -0.08829 (-58.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Zeta 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.03251 (+108.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zeta (ZEX)?
Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption.
Zeta dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Zeta ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ZEX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Zeta na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zeta učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Zeta Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Zeta (ZEX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zeta (ZEX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zeta.
Razumijevanje tokenomike Zeta (ZEX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZEX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Zeta (ZEX)
Tražiš kako kupiti Zeta? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Zeta na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.