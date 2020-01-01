Zeus Network (ZEUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zeus Network (ZEUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zeus Network (ZEUS) Informacije Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. Službena web stranica: https://zeusnetwork.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.zeusnetwork.xyz/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq Kupi ZEUS odmah!

Zeus Network (ZEUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zeus Network (ZEUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 130.60M $ 130.60M $ 130.60M Povijesni maksimum: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Povijesni minimum: $ 0.10207457416645703 $ 0.10207457416645703 $ 0.10207457416645703 Trenutna cijena: $ 0.1306 $ 0.1306 $ 0.1306 Saznajte više o cijeni Zeus Network (ZEUS)

Zeus Network (ZEUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zeus Network (ZEUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZEUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZEUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZEUS tokena, istražite ZEUS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ZEUS Jeste li zainteresirani za dodavanje Zeus Network (ZEUS) u svoj portfelj?

Zeus Network (ZEUS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZEUS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZEUS povijest cijena odmah!

ZEUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZEUS? Naša ZEUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZEUS predviđanje cijene tokena odmah!

