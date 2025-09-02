Više o ZEUS

Zeus Network

Zeus Network Cijena(ZEUS)

1 ZEUS u USD cijena uživo:

$0.1579
$0.1579$0.1579
+6.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Zeus Network (ZEUS)
Zeus Network (ZEUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1385
$ 0.1385$ 0.1385
24-satna najniža cijena
$ 0.161
$ 0.161$ 0.161
24-satna najviša cijena

$ 0.1385
$ 0.1385$ 0.1385

$ 0.161
$ 0.161$ 0.161

$ 1.1225013526255134
$ 1.1225013526255134$ 1.1225013526255134

$ 0.10207457416645703
$ 0.10207457416645703$ 0.10207457416645703

+3.47%

+6.25%

+41.86%

+41.86%

Zeus Network (ZEUS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1579. Tijekom protekla 24 sata, ZEUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.1385 i najviše cijene $ 0.161, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZEUS je $ 1.1225013526255134, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10207457416645703.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZEUS se promijenio za +3.47% u posljednjih sat vremena, +6.25% u posljednjih 24 sata i +41.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Zeus Network (ZEUS)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 347.32K
$ 347.32K$ 347.32K

$ 157.90M
$ 157.90M$ 157.90M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Zeus Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 347.32K. Količina u optjecaju ZEUS je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 157.90M.

Zeus Network (ZEUS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Zeus Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.009288+6.25%
30 dana$ +0.0278+21.36%
60 dana$ -0.0122-7.18%
90 dana$ -0.0094-5.62%
Zeus Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZEUS od $ +0.009288 (+6.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Zeus Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0278 (+21.36%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Zeus Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZEUS od $ -0.0122 (-7.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Zeus Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0094 (-5.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Zeus Network (ZEUS)?

Pogledajte Zeus Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Zeus Network (ZEUS)

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

Zeus Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Zeus Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZEUS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Zeus Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Zeus Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Zeus Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Zeus Network (ZEUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Zeus Network (ZEUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Zeus Network.

Provjerite Zeus Network predviđanje cijene sada!

Zeus Network (ZEUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Zeus Network (ZEUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZEUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Zeus Network (ZEUS)

Tražiš kako kupiti Zeus Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Zeus Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZEUS u lokalnim valutama

1 Zeus Network(ZEUS) u VND
4,155.1385
1 Zeus Network(ZEUS) u AUD
A$0.240008
1 Zeus Network(ZEUS) u GBP
0.115267
1 Zeus Network(ZEUS) u EUR
0.134215
1 Zeus Network(ZEUS) u USD
$0.1579
1 Zeus Network(ZEUS) u MYR
RM0.666338
1 Zeus Network(ZEUS) u TRY
6.496006
1 Zeus Network(ZEUS) u JPY
¥23.2113
1 Zeus Network(ZEUS) u ARS
ARS$217.493039
1 Zeus Network(ZEUS) u RUB
12.722003
1 Zeus Network(ZEUS) u INR
13.917306
1 Zeus Network(ZEUS) u IDR
Rp2,588.524176
1 Zeus Network(ZEUS) u KRW
219.610478
1 Zeus Network(ZEUS) u PHP
9.035038
1 Zeus Network(ZEUS) u EGP
￡E.7.662887
1 Zeus Network(ZEUS) u BRL
R$0.857397
1 Zeus Network(ZEUS) u CAD
C$0.216323
1 Zeus Network(ZEUS) u BDT
19.224325
1 Zeus Network(ZEUS) u NGN
242.177546
1 Zeus Network(ZEUS) u COP
$636.692275
1 Zeus Network(ZEUS) u ZAR
R.2.780619
1 Zeus Network(ZEUS) u UAH
6.544955
1 Zeus Network(ZEUS) u VES
Bs23.0534
1 Zeus Network(ZEUS) u CLP
$152.8472
1 Zeus Network(ZEUS) u PKR
Rs44.818336
1 Zeus Network(ZEUS) u KZT
85.166523
1 Zeus Network(ZEUS) u THB
฿5.095433
1 Zeus Network(ZEUS) u TWD
NT$4.838056
1 Zeus Network(ZEUS) u AED
د.إ0.579493
1 Zeus Network(ZEUS) u CHF
Fr0.12632
1 Zeus Network(ZEUS) u HKD
HK$1.230041
1 Zeus Network(ZEUS) u AMD
֏60.404645
1 Zeus Network(ZEUS) u MAD
.د.م1.4211
1 Zeus Network(ZEUS) u MXN
$2.946414
1 Zeus Network(ZEUS) u SAR
ريال0.592125
1 Zeus Network(ZEUS) u PLN
0.574756
1 Zeus Network(ZEUS) u RON
лв0.683707
1 Zeus Network(ZEUS) u SEK
kr1.485839
1 Zeus Network(ZEUS) u BGN
лв0.263693
1 Zeus Network(ZEUS) u HUF
Ft53.362305
1 Zeus Network(ZEUS) u CZK
3.296952
1 Zeus Network(ZEUS) u KWD
د.ك0.0481595
1 Zeus Network(ZEUS) u ILS
0.528965
1 Zeus Network(ZEUS) u AOA
Kz143.936903
1 Zeus Network(ZEUS) u BHD
.د.ب0.0595283
1 Zeus Network(ZEUS) u BMD
$0.1579
1 Zeus Network(ZEUS) u DKK
kr1.007402
1 Zeus Network(ZEUS) u HNL
L4.138559
1 Zeus Network(ZEUS) u MUR
7.23182
1 Zeus Network(ZEUS) u NAD
$2.77904
1 Zeus Network(ZEUS) u NOK
kr1.579
1 Zeus Network(ZEUS) u NZD
$0.266851
1 Zeus Network(ZEUS) u PAB
B/.0.1579
1 Zeus Network(ZEUS) u PGK
K0.667917
1 Zeus Network(ZEUS) u QAR
ر.ق0.576335
1 Zeus Network(ZEUS) u RSD
дин.15.820001

Za dublje razumijevanje Zeus Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Zeus Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Zeus Network

Koliko Zeus Network (ZEUS) vrijedi danas?
Cijena ZEUS uživo u USD je 0.1579 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZEUS u USD?
Trenutačna cijena ZEUS u USD je $ 0.1579. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Zeus Network?
Tržišna kapitalizacija za ZEUS je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZEUS?
Količina u optjecaju za ZEUS je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZEUS?
ZEUS je postigao ATH cijenu od 1.1225013526255134 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZEUS?
ZEUS je vidio ATL cijenu od 0.10207457416645703 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZEUS?
24-satni obujam trgovanja za ZEUS je $ 347.32K USD.
Hoće li ZEUS još narasti ove godine?
ZEUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZEUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Zeus Network (ZEUS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
