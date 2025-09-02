Više o ZETRIX

ZETRIX Informacije o cijeni

ZETRIX Bijela knjiga

ZETRIX Službena web stranica

ZETRIX Tokenomija

ZETRIX Prognoza cijena

ZETRIX Povijest

Vodič za kupnju ZETRIX

Konverter ZETRIX u fiducijarnu valutu

ZETRIX Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ZETRIX Logotip

ZETRIX Cijena(ZETRIX)

1 ZETRIX u USD cijena uživo:

$14.843
$14.843$14.843
+0.08%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ZETRIX (ZETRIX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:40:09 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 14.66
$ 14.66$ 14.66
24-satna najniža cijena
$ 14.976
$ 14.976$ 14.976
24-satna najviša cijena

$ 14.66
$ 14.66$ 14.66

$ 14.976
$ 14.976$ 14.976

$ 22.05768378707389
$ 22.05768378707389$ 22.05768378707389

$ 10.2228296356224
$ 10.2228296356224$ 10.2228296356224

+0.04%

+0.08%

-2.77%

-2.77%

ZETRIX (ZETRIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 14.843. Tijekom protekla 24 sata, ZETRIXtrgovalo je između najniže cijene $ 14.66 i najviše cijene $ 14.976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZETRIX je $ 22.05768378707389, dok je najniža cijena svih vremena $ 10.2228296356224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZETRIX se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -2.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZETRIX (ZETRIX)

No.3668

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 204.64K
$ 204.64K$ 204.64K

$ 31.32B
$ 31.32B$ 31.32B

0.00
0.00 0.00

2,110,067,061.24
2,110,067,061.24 2,110,067,061.24

1,161,169,316
1,161,169,316 1,161,169,316

0.00%

ZETRIX

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZETRIX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 204.64K. Količina u optjecaju ZETRIX je 0.00, s ukupnom količinom od 1161169316. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.32B.

ZETRIX (ZETRIX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ZETRIX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01186+0.08%
30 dana$ -1.002-6.33%
60 dana$ -2.298-13.41%
90 dana$ -2.817-15.96%
ZETRIX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZETRIX od $ +0.01186 (+0.08%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ZETRIX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -1.002 (-6.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ZETRIX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZETRIX od $ -2.298 (-13.41%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ZETRIX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.817 (-15.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ZETRIX (ZETRIX)?

Pogledajte ZETRIX stranicu Povijest cijena sada.

Što je ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ZETRIX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZETRIX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ZETRIX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ZETRIX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ZETRIX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZETRIX (ZETRIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZETRIX (ZETRIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZETRIX.

Provjerite ZETRIX predviđanje cijene sada!

ZETRIX (ZETRIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZETRIX (ZETRIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZETRIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ZETRIX (ZETRIX)

Tražiš kako kupiti ZETRIX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ZETRIX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZETRIX u lokalnim valutama

1 ZETRIX(ZETRIX) u VND
390,593.545
1 ZETRIX(ZETRIX) u AUD
A$22.56136
1 ZETRIX(ZETRIX) u GBP
10.83539
1 ZETRIX(ZETRIX) u EUR
12.61655
1 ZETRIX(ZETRIX) u USD
$14.843
1 ZETRIX(ZETRIX) u MYR
RM62.63746
1 ZETRIX(ZETRIX) u TRY
610.64102
1 ZETRIX(ZETRIX) u JPY
¥2,181.921
1 ZETRIX(ZETRIX) u ARS
ARS$20,444.89663
1 ZETRIX(ZETRIX) u RUB
1,195.90051
1 ZETRIX(ZETRIX) u INR
1,308.26202
1 ZETRIX(ZETRIX) u IDR
Rp243,327.82992
1 ZETRIX(ZETRIX) u KRW
20,643.94126
1 ZETRIX(ZETRIX) u PHP
849.31646
1 ZETRIX(ZETRIX) u EGP
￡E.720.33079
1 ZETRIX(ZETRIX) u BRL
R$80.59749
1 ZETRIX(ZETRIX) u CAD
C$20.33491
1 ZETRIX(ZETRIX) u BDT
1,807.13525
1 ZETRIX(ZETRIX) u NGN
22,765.30282
1 ZETRIX(ZETRIX) u COP
$59,850.68675
1 ZETRIX(ZETRIX) u ZAR
R.261.38523
1 ZETRIX(ZETRIX) u UAH
615.24235
1 ZETRIX(ZETRIX) u VES
Bs2,167.078
1 ZETRIX(ZETRIX) u CLP
$14,368.024
1 ZETRIX(ZETRIX) u PKR
Rs4,213.03712
1 ZETRIX(ZETRIX) u KZT
8,005.86891
1 ZETRIX(ZETRIX) u THB
฿478.98361
1 ZETRIX(ZETRIX) u TWD
NT$454.78952
1 ZETRIX(ZETRIX) u AED
د.إ54.47381
1 ZETRIX(ZETRIX) u CHF
Fr11.8744
1 ZETRIX(ZETRIX) u HKD
HK$115.62697
1 ZETRIX(ZETRIX) u AMD
֏5,678.18965
1 ZETRIX(ZETRIX) u MAD
.د.م133.587
1 ZETRIX(ZETRIX) u MXN
$276.97038
1 ZETRIX(ZETRIX) u SAR
ريال55.66125
1 ZETRIX(ZETRIX) u PLN
54.02852
1 ZETRIX(ZETRIX) u RON
лв64.27019
1 ZETRIX(ZETRIX) u SEK
kr139.67263
1 ZETRIX(ZETRIX) u BGN
лв24.78781
1 ZETRIX(ZETRIX) u HUF
Ft5,016.19185
1 ZETRIX(ZETRIX) u CZK
309.92184
1 ZETRIX(ZETRIX) u KWD
د.ك4.527115
1 ZETRIX(ZETRIX) u ILS
49.72405
1 ZETRIX(ZETRIX) u AOA
Kz13,530.43351
1 ZETRIX(ZETRIX) u BHD
.د.ب5.595811
1 ZETRIX(ZETRIX) u BMD
$14.843
1 ZETRIX(ZETRIX) u DKK
kr94.69834
1 ZETRIX(ZETRIX) u HNL
L389.03503
1 ZETRIX(ZETRIX) u MUR
679.8094
1 ZETRIX(ZETRIX) u NAD
$261.2368
1 ZETRIX(ZETRIX) u NOK
kr148.43
1 ZETRIX(ZETRIX) u NZD
$25.08467
1 ZETRIX(ZETRIX) u PAB
B/.14.843
1 ZETRIX(ZETRIX) u PGK
K62.78589
1 ZETRIX(ZETRIX) u QAR
ر.ق54.17695
1 ZETRIX(ZETRIX) u RSD
дин.1,487.12017

ZETRIX Resurs

Za dublje razumijevanje ZETRIX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ZETRIX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZETRIX

Koliko ZETRIX (ZETRIX) vrijedi danas?
Cijena ZETRIX uživo u USD je 14.843 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZETRIX u USD?
Trenutačna cijena ZETRIX u USD je $ 14.843. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZETRIX?
Tržišna kapitalizacija za ZETRIX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZETRIX?
Količina u optjecaju za ZETRIX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZETRIX?
ZETRIX je postigao ATH cijenu od 22.05768378707389 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZETRIX?
ZETRIX je vidio ATL cijenu od 10.2228296356224 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZETRIX?
24-satni obujam trgovanja za ZETRIX je $ 204.64K USD.
Hoće li ZETRIX još narasti ove godine?
ZETRIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZETRIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:40:09 (UTC+8)

ZETRIX (ZETRIX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ZETRIX u USD kalkulator

Iznos

ZETRIX
ZETRIX
USD
USD

1 ZETRIX = 14.843 USD

Trgujte ZETRIX

ZETRIXUSDT
$14.843
$14.843$14.843
+0.07%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine