ZetaChain (ZETA) Informacije ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin. Službena web stranica: https://zetachain.com Bijela knjiga: https://www.zetachain.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.zetachain.com/ Kupi ZETA odmah!

ZetaChain (ZETA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZetaChain (ZETA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 181.56M $ 181.56M $ 181.56M Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 372.54M $ 372.54M $ 372.54M Povijesni maksimum: $ 2.9 $ 2.9 $ 2.9 Povijesni minimum: $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 $ 0.15245095204132153 Trenutna cijena: $ 0.1774 $ 0.1774 $ 0.1774 Saznajte više o cijeni ZetaChain (ZETA)

ZetaChain (ZETA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZetaChain (ZETA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZETA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZETA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZETA tokena, istražite ZETA cijenu tokena uživo!

ZetaChain (ZETA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZETA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZETA povijest cijena odmah!

ZETA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZETA? Naša ZETA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZETA predviđanje cijene tokena odmah!

