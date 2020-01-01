ZeroLend (ZERO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZeroLend (ZERO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZeroLend (ZERO) Informacije ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL. Službena web stranica: https://zerolend.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.zerolend.xyz/ Istraživač blokova: https://lineascan.build/token/0x78354f8DcCB269a615A7e0a24f9B0718FDC3C7A7 Kupi ZERO odmah!

ZeroLend (ZERO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZeroLend (ZERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 54.87B $ 54.87B $ 54.87B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Povijesni maksimum: $ 0.0024776 $ 0.0024776 $ 0.0024776 Povijesni minimum: $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 $ 0.000031154749938451 Trenutna cijena: $ 0.00004325 $ 0.00004325 $ 0.00004325 Saznajte više o cijeni ZeroLend (ZERO)

ZeroLend (ZERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZeroLend (ZERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZERO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZERO tokena, istražite ZERO cijenu tokena uživo!

ZeroLend (ZERO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZERO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZERO povijest cijena odmah!

ZERO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZERO? Naša ZERO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZERO predviđanje cijene tokena odmah!

