zkRace (ZERC) Informacije zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. Službena web stranica: https://www.zkrace.com Bijela knjiga: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F Kupi ZERC odmah!

zkRace (ZERC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za zkRace (ZERC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Ukupna količina: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Količina u optjecaju: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Povijesni maksimum: $ 0.4774 $ 0.4774 $ 0.4774 Povijesni minimum: $ 0.02199085085274363 $ 0.02199085085274363 $ 0.02199085085274363 Trenutna cijena: $ 0.0259 $ 0.0259 $ 0.0259 Saznajte više o cijeni zkRace (ZERC)

zkRace (ZERC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike zkRace (ZERC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZERC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZERC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZERC tokena, istražite ZERC cijenu tokena uživo!

zkRace (ZERC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZERC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZERC povijest cijena odmah!

ZERC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZERC? Naša ZERC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZERC predviđanje cijene tokena odmah!

