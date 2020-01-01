Zentry (ZENT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zentry (ZENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zentry (ZENT) Informacije Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy. Službena web stranica: https://zentry.com/ Bijela knjiga: https://zentry.com/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa Kupi ZENT odmah!

Zentry (ZENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zentry (ZENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 78.15M $ 78.15M $ 78.15M Ukupna količina: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B Količina u optjecaju: $ 7.58B $ 7.58B $ 7.58B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 103.04M $ 103.04M $ 103.04M Povijesni maksimum: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Povijesni minimum: $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 $ 0.007081015497129782 Trenutna cijena: $ 0.010304 $ 0.010304 $ 0.010304 Saznajte više o cijeni Zentry (ZENT)

Zentry (ZENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zentry (ZENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZENT tokena, istražite ZENT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ZENT Jeste li zainteresirani za dodavanje Zentry (ZENT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ZENT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ZENT na MEXC-u odmah!

Zentry (ZENT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZENT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZENT povijest cijena odmah!

ZENT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZENT? Naša ZENT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZENT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!