Zenqira (ZENQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zenqira (ZENQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Zenqira (ZENQ) Informacije ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. Službena web stranica: https://zenqira.com/ Bijela knjiga: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Kupi ZENQ odmah!

Zenqira (ZENQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zenqira (ZENQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 320.54K $ 320.54K $ 320.54K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 977.50K $ 977.50K $ 977.50K Povijesni maksimum: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 Povijesni minimum: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 Trenutna cijena: $ 0.001955 $ 0.001955 $ 0.001955 Saznajte više o cijeni Zenqira (ZENQ)

Zenqira (ZENQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zenqira (ZENQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZENQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZENQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZENQ tokena, istražite ZENQ cijenu tokena uživo!

Zenqira (ZENQ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZENQ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZENQ povijest cijena odmah!

ZENQ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZENQ? Naša ZENQ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZENQ predviđanje cijene tokena odmah!

