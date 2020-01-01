Unizen (ZCX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Unizen (ZCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unizen (ZCX) Informacije Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience. Službena web stranica: https://unizen.io Bijela knjiga: https://docs.unizen.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc52c326331e9ce41f04484d3b5e5648158028804 Kupi ZCX odmah!

Unizen (ZCX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unizen (ZCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.69M $ 12.69M $ 12.69M Ukupna količina: $ 884.54M $ 884.54M $ 884.54M Količina u optjecaju: $ 650.82M $ 650.82M $ 650.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.50M $ 19.50M $ 19.50M Povijesni maksimum: $ 5.972 $ 5.972 $ 5.972 Povijesni minimum: $ 0.018462636850623337 $ 0.018462636850623337 $ 0.018462636850623337 Trenutna cijena: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Saznajte više o cijeni Unizen (ZCX)

Unizen (ZCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unizen (ZCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZCX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZCX tokena, istražite ZCX cijenu tokena uživo!

