Unizen (ZCX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0203. Tijekom protekla 24 sata, ZCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02027 i najviše cijene $ 0.02187, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZCX je $ 7.00574192979185, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.018462636850623337.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZCX se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -0.38% u posljednjih 24 sata i -6.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Unizen (ZCX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Unizen je $ 13.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.53K. Količina u optjecaju ZCX je 650.82M, s ukupnom količinom od 884544965.347031. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.30M.
Unizen (ZCX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Unizen za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000794
-0.38%
30 dana
$ -0.00689
-25.35%
60 dana
$ -0.00338
-14.28%
90 dana
$ -0.01801
-47.02%
Unizen promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ZCX od $ -0.0000794 (-0.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Unizen 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00689 (-25.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Unizen 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZCX od $ -0.00338 (-14.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Unizen 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01801 (-47.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.
Unizen dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Unizen ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ZCX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Unizen na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Unizen učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Unizen Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Unizen (ZCX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Unizen (ZCX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Unizen.
Razumijevanje tokenomike Unizen (ZCX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZCX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.