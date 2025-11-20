Frankencoin Cijena danas

Trenutačna cijena Frankencoin (ZCHF) danas je $ 1.2419, s promjenom od 0.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZCHF u USD je $ 1.2419 po ZCHF.

Frankencoin trenutačno je na #4058 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 ZCHF. Tijekom posljednja 24 sata, ZCHF trgovao je između $ 1.2414 (niska) i $ 1.2513 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.4867555171082332, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.0691543241973427.

U kratkoročnim performansama, ZCHF se kretao 0.00% u posljednjem satu i -0.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 217.80K.

Informacije o tržištu Frankencoin (ZCHF)

Poredak No.4058 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 217.80K$ 217.80K $ 217.80K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.88M$ 11.88M $ 11.88M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 9,569,702 9,569,702 9,569,702 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Frankencoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 217.80K. Količina u optjecaju ZCHF je 0.00, s ukupnom količinom od 9569702. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.88M.