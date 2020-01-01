ZChains (ZCD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZChains (ZCD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZChains (ZCD) Informacije ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain's EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities.

ZChains (ZCD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZChains (ZCD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 193.05M $ 193.05M $ 193.05M Povijesni maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Povijesni minimum: $ 0.010008985564511734 $ 0.010008985564511734 $ 0.010008985564511734 Trenutna cijena: $ 0.01287 $ 0.01287 $ 0.01287

ZChains (ZCD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZChains (ZCD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZCD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZCD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Kako kupiti ZCD Jeste li zainteresirani za dodavanje ZChains (ZCD) u svoj portfelj?

ZChains (ZCD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZCD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ZCD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZCD? Naša ZCD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

