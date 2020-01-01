ZEEBU (ZBU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZEEBU (ZBU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZEEBU (ZBU) Informacije Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem. Službena web stranica: https://www.zeebu.com/ Bijela knjiga: https://zeebu.gitbook.io/zeebu-whitepaper-2.0/Eo5Icop4mRkIyIwSDGM8 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x4D3dc895a9EDb234DfA3e303A196c009dC918f84 Kupi ZBU odmah!

ZEEBU (ZBU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZEEBU (ZBU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 497.22M $ 497.22M $ 497.22M Ukupna količina: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B Količina u optjecaju: $ 258.97M $ 258.97M $ 258.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.80B $ 3.80B $ 3.80B Povijesni maksimum: $ 5.2177 $ 5.2177 $ 5.2177 Povijesni minimum: $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 $ 0.8050120236177957 Trenutna cijena: $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 Saznajte više o cijeni ZEEBU (ZBU)

ZEEBU (ZBU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZEEBU (ZBU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZBU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZBU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZBU tokena, istražite ZBU cijenu tokena uživo!

