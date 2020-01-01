ZANO (ZANO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ZANO (ZANO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ZANO (ZANO) Informacije Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps). Službena web stranica: https://zano.org/ Bijela knjiga: https://zano.org/downloads/zano_wp.pdf Istraživač blokova: https://explorer.zano.org/ Kupi ZANO odmah!

ZANO (ZANO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ZANO (ZANO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 232.96M $ 232.96M $ 232.96M Ukupna količina: $ 14.32M $ 14.32M $ 14.32M Količina u optjecaju: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 248.32M $ 248.32M $ 248.32M Povijesni maksimum: $ 18.254 $ 18.254 $ 18.254 Povijesni minimum: $ 0.19191742 $ 0.19191742 $ 0.19191742 Trenutna cijena: $ 17.344 $ 17.344 $ 17.344 Saznajte više o cijeni ZANO (ZANO)

ZANO (ZANO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ZANO (ZANO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZANO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZANO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZANO tokena, istražite ZANO cijenu tokena uživo!

