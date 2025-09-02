Više o ZANO

ZANO Cijena(ZANO)

1 ZANO u USD cijena uživo:

$15.565
-1.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ZANO (ZANO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:10:24 (UTC+8)

ZANO (ZANO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 14.9
24-satna najniža cijena
$ 15.92
24-satna najviša cijena

$ 14.9
$ 15.92
$ 18.18416003270963
$ 0.19191742
-0.06%

-1.11%

+4.37%

+4.37%

ZANO (ZANO) cijena u stvarnom vremenu je $ 15.565. Tijekom protekla 24 sata, ZANOtrgovalo je između najniže cijene $ 14.9 i najviše cijene $ 15.92, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZANO je $ 18.18416003270963, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.19191742.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZANO se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i +4.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZANO (ZANO)

No.227

$ 209.07M
$ 856.85K
$ 222.85M
13.43M
14,317,123
ZANO

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZANO je $ 209.07M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 856.85K. Količina u optjecaju ZANO je 13.43M, s ukupnom količinom od 14317123. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.85M.

ZANO (ZANO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ZANO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.17471-1.11%
30 dana$ +5.539+55.24%
60 dana$ +6.194+66.09%
90 dana$ +4.56+41.43%
ZANO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZANO od $ -0.17471 (-1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ZANO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +5.539 (+55.24%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ZANO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZANO od $ +6.194 (+66.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ZANO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +4.56 (+41.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ZANO (ZANO)?

Pogledajte ZANO stranicu Povijest cijena sada.

Što je ZANO (ZANO)

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ZANO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ZANO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZANO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ZANO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ZANO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ZANO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ZANO (ZANO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ZANO (ZANO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ZANO.

Provjerite ZANO predviđanje cijene sada!

ZANO (ZANO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ZANO (ZANO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZANO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ZANO (ZANO)

Tražiš kako kupiti ZANO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ZANO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ZANO u lokalnim valutama

1 ZANO(ZANO) u VND
409,592.975
1 ZANO(ZANO) u AUD
A$23.6588
1 ZANO(ZANO) u GBP
11.36245
1 ZANO(ZANO) u EUR
13.23025
1 ZANO(ZANO) u USD
$15.565
1 ZANO(ZANO) u MYR
RM65.6843
1 ZANO(ZANO) u TRY
640.49975
1 ZANO(ZANO) u JPY
¥2,288.055
1 ZANO(ZANO) u ARS
ARS$21,439.38665
1 ZANO(ZANO) u RUB
1,254.07205
1 ZANO(ZANO) u INR
1,369.72
1 ZANO(ZANO) u IDR
Rp255,163.8936
1 ZANO(ZANO) u KRW
21,708.5055
1 ZANO(ZANO) u PHP
889.0728
1 ZANO(ZANO) u EGP
￡E.755.36945
1 ZANO(ZANO) u BRL
R$84.6736
1 ZANO(ZANO) u CAD
C$21.32405
1 ZANO(ZANO) u BDT
1,891.61445
1 ZANO(ZANO) u NGN
23,836.08535
1 ZANO(ZANO) u COP
$62,509.9739
1 ZANO(ZANO) u ZAR
R.274.09965
1 ZANO(ZANO) u UAH
643.92405
1 ZANO(ZANO) u VES
Bs2,272.49
1 ZANO(ZANO) u CLP
$15,098.05
1 ZANO(ZANO) u PKR
Rs4,410.4984
1 ZANO(ZANO) u KZT
8,377.23865
1 ZANO(ZANO) u THB
฿502.59385
1 ZANO(ZANO) u TWD
NT$476.75595
1 ZANO(ZANO) u AED
د.إ57.12355
1 ZANO(ZANO) u CHF
Fr12.452
1 ZANO(ZANO) u HKD
HK$121.25135
1 ZANO(ZANO) u AMD
֏5,949.8769
1 ZANO(ZANO) u MAD
.د.م139.7737
1 ZANO(ZANO) u MXN
$290.28725
1 ZANO(ZANO) u SAR
ريال58.36875
1 ZANO(ZANO) u PLN
56.50095
1 ZANO(ZANO) u RON
лв67.39645
1 ZANO(ZANO) u SEK
kr146.15535
1 ZANO(ZANO) u BGN
лв25.99355
1 ZANO(ZANO) u HUF
Ft5,253.03185
1 ZANO(ZANO) u CZK
324.53025
1 ZANO(ZANO) u KWD
د.ك4.747325
1 ZANO(ZANO) u ILS
52.14275
1 ZANO(ZANO) u AOA
Kz14,188.58705
1 ZANO(ZANO) u BHD
.د.ب5.85244
1 ZANO(ZANO) u BMD
$15.565
1 ZANO(ZANO) u DKK
kr99.14905
1 ZANO(ZANO) u HNL
L407.1804
1 ZANO(ZANO) u MUR
712.877
1 ZANO(ZANO) u NAD
$273.3214
1 ZANO(ZANO) u NOK
kr155.49435
1 ZANO(ZANO) u NZD
$26.30485
1 ZANO(ZANO) u PAB
B/.15.565
1 ZANO(ZANO) u PGK
K65.83995
1 ZANO(ZANO) u QAR
ر.ق56.6566
1 ZANO(ZANO) u RSD
дин.1,557.1226

ZANO Resurs

Za dublje razumijevanje ZANO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ZANO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ZANO

Koliko ZANO (ZANO) vrijedi danas?
Cijena ZANO uživo u USD je 15.565 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZANO u USD?
Trenutačna cijena ZANO u USD je $ 15.565. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZANO?
Tržišna kapitalizacija za ZANO je $ 209.07M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZANO?
Količina u optjecaju za ZANO je 13.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZANO?
ZANO je postigao ATH cijenu od 18.18416003270963 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZANO?
ZANO je vidio ATL cijenu od 0.19191742 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZANO?
24-satni obujam trgovanja za ZANO je $ 856.85K USD.
Hoće li ZANO još narasti ove godine?
ZANO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZANO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:10:24 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ZANO u USD kalkulator

Iznos

ZANO
USD
USD

1 ZANO = 15.565 USD

Trgujte ZANO

ZANOUSDT
$15.565
-1.11%

