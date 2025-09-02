Više o ZAI

ZAYA AI Cijena(ZAI)

$0.01238
+7.93%1D
Grafikon aktualnih cijena ZAYA AI (ZAI)
ZAYA AI (ZAI) Informacije o cijeni (USD)

ZAYA AI (ZAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01238. Tijekom protekla 24 sata, ZAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01033 i najviše cijene $ 0.01497, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ZAI je $ 0.39613585496002174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00956370476366325.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ZAI se promijenio za +8.88% u posljednjih sat vremena, +7.93% u posljednjih 24 sata i -10.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ZAYA AI (ZAI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZAYA AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.42K. Količina u optjecaju ZAI je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.

ZAYA AI (ZAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ZAYA AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0009096+7.93%
30 dana$ +0.00009+0.73%
60 dana$ -0.00328-20.95%
90 dana$ -0.00683-35.56%
ZAYA AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ZAI od $ +0.0009096 (+7.93%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ZAYA AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00009 (+0.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ZAYA AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ZAI od $ -0.00328 (-20.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ZAYA AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00683 (-35.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ZAYA AI (ZAI)?

Pogledajte ZAYA AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

ZAYA AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ZAYA AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ZAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ZAYA AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ZAYA AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Razumijevanje tokenomike ZAYA AI (ZAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ZAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Koliko ZAYA AI (ZAI) vrijedi danas?
Cijena ZAI uživo u USD je 0.01238 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ZAI u USD?
Trenutačna cijena ZAI u USD je $ 0.01238. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ZAYA AI?
Tržišna kapitalizacija za ZAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ZAI?
Količina u optjecaju za ZAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ZAI?
ZAI je postigao ATH cijenu od 0.39613585496002174 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ZAI?
ZAI je vidio ATL cijenu od 0.00956370476366325 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ZAI?
24-satni obujam trgovanja za ZAI je $ 43.42K USD.
Hoće li ZAI još narasti ove godine?
ZAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ZAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ZAYA AI (ZAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
