Trenutačna cijena YZY (YZY) danas je $ 0.3792, s promjenom od 1.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YZY u USD je $ 0.3792 po YZY.

YZY trenutačno je na #264 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 113.76M, s količinom u optjecaju od 300.00M YZY. Tijekom posljednja 24 sata, YZY trgovao je između $ 0.3691 (niska) i $ 0.38 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.1581037257728988, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.19323573050067985.

U kratkoročnim performansama, YZY se kretao +0.07% u posljednjem satu i -0.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 60.18K.

Informacije o tržištu YZY (YZY)

Poredak No.264 Tržišna kapitalizacija $ 113.76M$ 113.76M $ 113.76M Obujam (24 sata) $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 379.20M$ 379.20M $ 379.20M Količina u optjecaju 300.00M 300.00M 300.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 999,999,693.974065 999,999,693.974065 999,999,693.974065 Stopa optjecaja 29.99% Javni blockchain SOL

