YURU COIN Cijena danas

Trenutačna cijena YURU COIN (YURU) danas je $ 0.5356, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YURU u USD je $ 0.5356 po YURU.

YURU COIN trenutačno je na #3786 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- YURU. Tijekom posljednja 24 sata, YURU trgovao je između $ 0.523 (niska) i $ 0.5485 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.5789586277522937, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.346206572110043.

U kratkoročnim performansama, YURU se kretao +0.14% u posljednjem satu i +4.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 10.83K.

Informacije o tržištu YURU COIN (YURU)

Poredak No.3786 Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Ukupna količina 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija YURU COIN je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.83K. Količina u optjecaju YURU je --, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.36M.