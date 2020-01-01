Yachts Coin (YTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yachts Coin (YTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yachts Coin (YTC) Informacije Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions. Službena web stranica: https://yachtscoins.com Bijela knjiga: https://yachtscoins.com/white-paper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7NaZ55Pt7Ah3xPsmWRfdEi2mv3dsd9TpHSWhTEt6pump Kupi YTC odmah!

Yachts Coin (YTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yachts Coin (YTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 369.47K $ 369.47K $ 369.47K Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 369.50K $ 369.50K $ 369.50K Povijesni maksimum: $ 0.001452 $ 0.001452 $ 0.001452 Povijesni minimum: $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 $ 0.000032605905880792 Trenutna cijena: $ 0.0003695 $ 0.0003695 $ 0.0003695 Saznajte više o cijeni Yachts Coin (YTC)

Yachts Coin (YTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yachts Coin (YTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YTC tokena, istražite YTC cijenu tokena uživo!

