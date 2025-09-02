Više o YTC

YTC Informacije o cijeni

YTC Bijela knjiga

YTC Službena web stranica

YTC Tokenomija

YTC Prognoza cijena

YTC Povijest

Vodič za kupnju YTC

Konverter YTC u fiducijarnu valutu

YTC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Yachts Coin Logotip

Yachts Coin Cijena(YTC)

1 YTC u USD cijena uživo:

$0.0003601
$0.0003601$0.0003601
-0.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Yachts Coin (YTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:10:09 (UTC+8)

Yachts Coin (YTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003034
$ 0.0003034$ 0.0003034
24-satna najniža cijena
$ 0.000373
$ 0.000373$ 0.000373
24-satna najviša cijena

$ 0.0003034
$ 0.0003034$ 0.0003034

$ 0.000373
$ 0.000373$ 0.000373

$ 0.011608855577018627
$ 0.011608855577018627$ 0.011608855577018627

$ 0.000032605905880792
$ 0.000032605905880792$ 0.000032605905880792

+0.41%

-0.11%

+17.94%

+17.94%

Yachts Coin (YTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003602. Tijekom protekla 24 sata, YTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003034 i najviše cijene $ 0.000373, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YTC je $ 0.011608855577018627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000032605905880792.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YTC se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i +17.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yachts Coin (YTC)

No.2584

$ 360.17K
$ 360.17K$ 360.17K

$ 72.92K
$ 72.92K$ 72.92K

$ 360.20K
$ 360.20K$ 360.20K

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,915,076.45
999,915,076.45 999,915,076.45

99.99%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yachts Coin je $ 360.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.92K. Količina u optjecaju YTC je 999.92M, s ukupnom količinom od 999915076.45. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 360.20K.

Yachts Coin (YTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Yachts Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000397-0.11%
30 dana$ +0.0002033+129.57%
60 dana$ +0.0000592+19.66%
90 dana$ -0.0004058-52.98%
Yachts Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u YTC od $ -0.000000397 (-0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Yachts Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0002033 (+129.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Yachts Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YTC od $ +0.0000592 (+19.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Yachts Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0004058 (-52.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Yachts Coin (YTC)?

Pogledajte Yachts Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Yachts Coin (YTC)

Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

Yachts Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Yachts Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti YTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Yachts Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Yachts Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Yachts Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yachts Coin (YTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yachts Coin (YTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yachts Coin.

Provjerite Yachts Coin predviđanje cijene sada!

Yachts Coin (YTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yachts Coin (YTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Yachts Coin (YTC)

Tražiš kako kupiti Yachts Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Yachts Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

YTC u lokalnim valutama

1 Yachts Coin(YTC) u VND
9.478663
1 Yachts Coin(YTC) u AUD
A$0.000547504
1 Yachts Coin(YTC) u GBP
0.000262946
1 Yachts Coin(YTC) u EUR
0.00030617
1 Yachts Coin(YTC) u USD
$0.0003602
1 Yachts Coin(YTC) u MYR
RM0.001520044
1 Yachts Coin(YTC) u TRY
0.01482223
1 Yachts Coin(YTC) u JPY
¥0.0529494
1 Yachts Coin(YTC) u ARS
ARS$0.496143082
1 Yachts Coin(YTC) u RUB
0.029021314
1 Yachts Coin(YTC) u INR
0.0316976
1 Yachts Coin(YTC) u IDR
Rp5.904917088
1 Yachts Coin(YTC) u KRW
0.50237094
1 Yachts Coin(YTC) u PHP
0.020574624
1 Yachts Coin(YTC) u EGP
￡E.0.017480506
1 Yachts Coin(YTC) u BRL
R$0.001959488
1 Yachts Coin(YTC) u CAD
C$0.000493474
1 Yachts Coin(YTC) u BDT
0.043775106
1 Yachts Coin(YTC) u NGN
0.551606678
1 Yachts Coin(YTC) u COP
$1.446584812
1 Yachts Coin(YTC) u ZAR
R.0.006343122
1 Yachts Coin(YTC) u UAH
0.014901474
1 Yachts Coin(YTC) u VES
Bs0.0525892
1 Yachts Coin(YTC) u CLP
$0.349394
1 Yachts Coin(YTC) u PKR
Rs0.102066272
1 Yachts Coin(YTC) u KZT
0.193863242
1 Yachts Coin(YTC) u THB
฿0.011630858
1 Yachts Coin(YTC) u TWD
NT$0.011032926
1 Yachts Coin(YTC) u AED
د.إ0.001321934
1 Yachts Coin(YTC) u CHF
Fr0.00028816
1 Yachts Coin(YTC) u HKD
HK$0.002805958
1 Yachts Coin(YTC) u AMD
֏0.137690052
1 Yachts Coin(YTC) u MAD
.د.م0.003234596
1 Yachts Coin(YTC) u MXN
$0.00671773
1 Yachts Coin(YTC) u SAR
ريال0.00135075
1 Yachts Coin(YTC) u PLN
0.001307526
1 Yachts Coin(YTC) u RON
лв0.001559666
1 Yachts Coin(YTC) u SEK
kr0.003382278
1 Yachts Coin(YTC) u BGN
лв0.000601534
1 Yachts Coin(YTC) u HUF
Ft0.121563898
1 Yachts Coin(YTC) u CZK
0.00751017
1 Yachts Coin(YTC) u KWD
د.ك0.000109861
1 Yachts Coin(YTC) u ILS
0.00120667
1 Yachts Coin(YTC) u AOA
Kz0.328347514
1 Yachts Coin(YTC) u BHD
.د.ب0.0001354352
1 Yachts Coin(YTC) u BMD
$0.0003602
1 Yachts Coin(YTC) u DKK
kr0.002294474
1 Yachts Coin(YTC) u HNL
L0.009422832
1 Yachts Coin(YTC) u MUR
0.01649716
1 Yachts Coin(YTC) u NAD
$0.006325112
1 Yachts Coin(YTC) u NOK
kr0.003598398
1 Yachts Coin(YTC) u NZD
$0.000608738
1 Yachts Coin(YTC) u PAB
B/.0.0003602
1 Yachts Coin(YTC) u PGK
K0.001523646
1 Yachts Coin(YTC) u QAR
ر.ق0.001311128
1 Yachts Coin(YTC) u RSD
дин.0.036034408

Yachts Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Yachts Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Yachts Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yachts Coin

Koliko Yachts Coin (YTC) vrijedi danas?
Cijena YTC uživo u USD je 0.0003602 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YTC u USD?
Trenutačna cijena YTC u USD je $ 0.0003602. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yachts Coin?
Tržišna kapitalizacija za YTC je $ 360.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YTC?
Količina u optjecaju za YTC je 999.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YTC?
YTC je postigao ATH cijenu od 0.011608855577018627 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YTC?
YTC je vidio ATL cijenu od 0.000032605905880792 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YTC?
24-satni obujam trgovanja za YTC je $ 72.92K USD.
Hoće li YTC još narasti ove godine?
YTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:10:09 (UTC+8)

Yachts Coin (YTC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

YTC u USD kalkulator

Iznos

YTC
YTC
USD
USD

1 YTC = 0.0003601 USD

Trgujte YTC

YTCUSDT
$0.0003601
$0.0003601$0.0003601
-0.11%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine