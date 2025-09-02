Što je Yachts Coin (YTC)

Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yachts Coin Koliko Yachts Coin (YTC) vrijedi danas? Cijena YTC uživo u USD je 0.0003602 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena YTC u USD? $ 0.0003602 . Provjerite Trenutačna cijena YTC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Yachts Coin? Tržišna kapitalizacija za YTC je $ 360.17K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za YTC? Količina u optjecaju za YTC je 999.92M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YTC? YTC je postigao ATH cijenu od 0.011608855577018627 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YTC? YTC je vidio ATL cijenu od 0.000032605905880792 USD . Koliki je obujam trgovanja za YTC? 24-satni obujam trgovanja za YTC je $ 72.92K USD . Hoće li YTC još narasti ove godine? YTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Yachts Coin (YTC) Važna ažuriranja industrije

