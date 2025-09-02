Yachts Coin (YTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003602. Tijekom protekla 24 sata, YTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003034 i najviše cijene $ 0.000373, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YTC je $ 0.011608855577018627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000032605905880792.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YTC se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i +17.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Yachts Coin (YTC)
No.2584
$ 360.17K
$ 360.17K$ 360.17K
$ 72.92K
$ 72.92K$ 72.92K
$ 360.20K
$ 360.20K$ 360.20K
999.92M
999.92M 999.92M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,915,076.45
999,915,076.45 999,915,076.45
99.99%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Yachts Coin je $ 360.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 72.92K. Količina u optjecaju YTC je 999.92M, s ukupnom količinom od 999915076.45. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 360.20K.
Yachts Coin (YTC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Yachts Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000397
-0.11%
30 dana
$ +0.0002033
+129.57%
60 dana
$ +0.0000592
+19.66%
90 dana
$ -0.0004058
-52.98%
Yachts Coin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u YTC od $ -0.000000397 (-0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Yachts Coin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0002033 (+129.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Yachts Coin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YTC od $ +0.0000592 (+19.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Yachts Coin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0004058 (-52.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Yachts Coin (YTC)?
Yachtscoin aims to be a versatile tool for luxury lifestyle investment by supporting payments for related services such as dock fees, crew management, fuel supply, and yacht maintenance. The project aims to support cooperation with yacht manufacturers, docks, and service providers to further integrate YTC into the broader marine economy. The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functions to automatically execute contractual agreements in yacht sales and leasing. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risks, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC increases transaction transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their transactions.
Yachts Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Yachts Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti YTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Yachts Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Yachts Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Yachts Coin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Yachts Coin (YTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yachts Coin (YTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yachts Coin.
Razumijevanje tokenomike Yachts Coin (YTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Yachts Coin (YTC)
Tražiš kako kupiti Yachts Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Yachts Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.