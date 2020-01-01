YOUR AI (YOURAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u YOUR AI (YOURAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

YOUR AI (YOURAI) Informacije YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets. Službena web stranica: https://your.io/token Bijela knjiga: https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep Kupi YOURAI odmah!

YOUR AI (YOURAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YOUR AI (YOURAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 385.24K $ 385.24K $ 385.24K Ukupna količina: $ 891.63M $ 891.63M $ 891.63M Količina u optjecaju: $ 512.29M $ 512.29M $ 512.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 752.00K $ 752.00K $ 752.00K Povijesni maksimum: $ 0.2447 $ 0.2447 $ 0.2447 Povijesni minimum: $ 0.00072845455711953 $ 0.00072845455711953 $ 0.00072845455711953 Trenutna cijena: $ 0.000752 $ 0.000752 $ 0.000752 Saznajte više o cijeni YOUR AI (YOURAI)

YOUR AI (YOURAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike YOUR AI (YOURAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YOURAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YOURAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YOURAI tokena, istražite YOURAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti YOURAI Jeste li zainteresirani za dodavanje YOUR AI (YOURAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje YOURAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

YOUR AI (YOURAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena YOURAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite YOURAI povijest cijena odmah!

YOURAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YOURAI? Naša YOURAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YOURAI predviđanje cijene tokena odmah!

