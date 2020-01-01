YOUR AI (YOURAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u YOUR AI (YOURAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
YOUR AI (YOURAI) Informacije

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

Službena web stranica:
https://your.io/token
Bijela knjiga:
https://info.your.io/hc/en-nl/articles/10067354832157-What-is-YOUR-AI-Protocol
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/FjK6rqU6QzUeNtmK6QQ78cCuS5AHAhcm4HgJkdsvXaep

YOUR AI (YOURAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YOUR AI (YOURAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 385.24K
$ 385.24K$ 385.24K
Ukupna količina:
$ 891.63M
$ 891.63M$ 891.63M
Količina u optjecaju:
$ 512.29M
$ 512.29M$ 512.29M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 752.00K
$ 752.00K$ 752.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.2447
$ 0.2447$ 0.2447
Povijesni minimum:
$ 0.00072845455711953
$ 0.00072845455711953$ 0.00072845455711953
Trenutna cijena:
$ 0.000752
$ 0.000752$ 0.000752

YOUR AI (YOURAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike YOUR AI (YOURAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj YOURAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja YOURAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku YOURAI tokena, istražite YOURAI cijenu tokena uživo!

YOUR AI (YOURAI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena YOURAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

YOURAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide YOURAI? Naša YOURAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

