YOUR AI Cijena(YOURAI)

1 YOURAI u USD cijena uživo:

$0.000738
$0.000738$0.000738
-1.86%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena YOUR AI (YOURAI)
YOUR AI (YOURAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000738
$ 0.000738$ 0.000738
24-satna najniža cijena
$ 0.000768
$ 0.000768$ 0.000768
24-satna najviša cijena

$ 0.000738
$ 0.000738$ 0.000738

$ 0.000768
$ 0.000768$ 0.000768

$ 0.5438290931338011
$ 0.5438290931338011$ 0.5438290931338011

$ 0.000732713615336754
$ 0.000732713615336754$ 0.000732713615336754

0.00%

-1.85%

-23.21%

-23.21%

YOUR AI (YOURAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000738. Tijekom protekla 24 sata, YOURAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.000738 i najviše cijene $ 0.000768, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YOURAI je $ 0.5438290931338011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000732713615336754.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YOURAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i -23.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu YOUR AI (YOURAI)

No.2495

$ 378.07K
$ 378.07K$ 378.07K

$ 22.75K
$ 22.75K$ 22.75K

$ 738.00K
$ 738.00K$ 738.00K

512.29M
512.29M 512.29M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

891,625,000
891,625,000 891,625,000

51.22%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija YOUR AI je $ 378.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 22.75K. Količina u optjecaju YOURAI je 512.29M, s ukupnom količinom od 891625000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 738.00K.

YOUR AI (YOURAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena YOUR AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001399-1.85%
30 dana$ -0.000221-23.05%
60 dana$ -0.000185-20.05%
90 dana$ -0.000962-56.59%
YOUR AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u YOURAI od $ -0.00001399 (-1.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

YOUR AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000221 (-23.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

YOUR AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YOURAI od $ -0.000185 (-20.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

YOUR AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000962 (-56.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena YOUR AI (YOURAI)?

Pogledajte YOUR AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je YOUR AI (YOURAI)

YOUR AI Protocol is the world’s first AI content layer for the future of e-commerce. YOUR AI Protocol is an open source protocol that brings creators, curators, node operators, and content distributors together to collectively provide AI-driven product content in e-commerce markets.

YOUR AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje YOUR AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti YOURAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o YOUR AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje YOUR AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

YOUR AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će YOUR AI (YOURAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših YOUR AI (YOURAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za YOUR AI.

Provjerite YOUR AI predviđanje cijene sada!

YOUR AI (YOURAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike YOUR AI (YOURAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YOURAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti YOUR AI (YOURAI)

Tražiš kako kupiti YOUR AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti YOUR AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

YOURAI u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o YOUR AI

Koliko YOUR AI (YOURAI) vrijedi danas?
Cijena YOURAI uživo u USD je 0.000738 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YOURAI u USD?
Trenutačna cijena YOURAI u USD je $ 0.000738. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija YOUR AI?
Tržišna kapitalizacija za YOURAI je $ 378.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YOURAI?
Količina u optjecaju za YOURAI je 512.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YOURAI?
YOURAI je postigao ATH cijenu od 0.5438290931338011 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YOURAI?
YOURAI je vidio ATL cijenu od 0.000732713615336754 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YOURAI?
24-satni obujam trgovanja za YOURAI je $ 22.75K USD.
Hoće li YOURAI još narasti ove godine?
YOURAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YOURAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
YOUR AI (YOURAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

