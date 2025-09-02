Više o YNE

yesnoerror Logotip

yesnoerror Cijena(YNE)

1 YNE u USD cijena uživo:

$0.006503
$0.006503$0.006503
-3.87%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena yesnoerror (YNE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:39:39 (UTC+8)

yesnoerror (YNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006015
$ 0.006015$ 0.006015
24-satna najniža cijena
$ 0.007204
$ 0.007204$ 0.007204
24-satna najviša cijena

$ 0.006015
$ 0.006015$ 0.006015

$ 0.007204
$ 0.007204$ 0.007204

$ 0.11416159351937728
$ 0.11416159351937728$ 0.11416159351937728

$ 0.001766121672165897
$ 0.001766121672165897$ 0.001766121672165897

+0.15%

-3.86%

-4.09%

-4.09%

yesnoerror (YNE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006503. Tijekom protekla 24 sata, YNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006015 i najviše cijene $ 0.007204, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YNE je $ 0.11416159351937728, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001766121672165897.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YNE se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -3.86% u posljednjih 24 sata i -4.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu yesnoerror (YNE)

No.1310

$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M

$ 103.71K
$ 103.71K$ 103.71K

$ 6.50M
$ 6.50M$ 6.50M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,467
999,998,467 999,998,467

999,998,467
999,998,467 999,998,467

100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija yesnoerror je $ 6.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 103.71K. Količina u optjecaju YNE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998467. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.50M.

yesnoerror (YNE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena yesnoerror za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002618-3.86%
30 dana$ +0.00237+57.34%
60 dana$ +0.004549+232.80%
90 dana$ +0.003191+96.34%
yesnoerror promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u YNE od $ -0.0002618 (-3.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

yesnoerror 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00237 (+57.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

yesnoerror 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YNE od $ +0.004549 (+232.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

yesnoerror 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.003191 (+96.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena yesnoerror (YNE)?

Pogledajte yesnoerror stranicu Povijest cijena sada.

Što je yesnoerror (YNE)

An autonomous AI agent powered by OpenAI's O1 model, analyzing scientific papers for mathematical errors and discrepancies.

yesnoerror dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje yesnoerror ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti YNE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o yesnoerror na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje yesnoerror učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

yesnoerror Predviđanje cijene (USD)

Koliko će yesnoerror (YNE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših yesnoerror (YNE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za yesnoerror.

Provjerite yesnoerror predviđanje cijene sada!

yesnoerror (YNE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike yesnoerror (YNE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YNE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti yesnoerror (YNE)

Tražiš kako kupiti yesnoerror? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti yesnoerror na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

YNE u lokalnim valutama

1 yesnoerror(YNE) u VND
171.126445
1 yesnoerror(YNE) u AUD
A$0.00988456
1 yesnoerror(YNE) u GBP
0.00474719
1 yesnoerror(YNE) u EUR
0.00552755
1 yesnoerror(YNE) u USD
$0.006503
1 yesnoerror(YNE) u MYR
RM0.02744266
1 yesnoerror(YNE) u TRY
0.26753342
1 yesnoerror(YNE) u JPY
¥0.955941
1 yesnoerror(YNE) u ARS
ARS$8.95729723
1 yesnoerror(YNE) u RUB
0.52394671
1 yesnoerror(YNE) u INR
0.57317442
1 yesnoerror(YNE) u IDR
Rp106.60654032
1 yesnoerror(YNE) u KRW
9.04450246
1 yesnoerror(YNE) u PHP
0.37210166
1 yesnoerror(YNE) u EGP
￡E.0.31559059
1 yesnoerror(YNE) u BRL
R$0.03531129
1 yesnoerror(YNE) u CAD
C$0.00890911
1 yesnoerror(YNE) u BDT
0.79174025
1 yesnoerror(YNE) u NGN
9.97391122
1 yesnoerror(YNE) u COP
$26.22172175
1 yesnoerror(YNE) u ZAR
R.0.11451783
1 yesnoerror(YNE) u UAH
0.26954935
1 yesnoerror(YNE) u VES
Bs0.949438
1 yesnoerror(YNE) u CLP
$6.294904
1 yesnoerror(YNE) u PKR
Rs1.84581152
1 yesnoerror(YNE) u KZT
3.50752311
1 yesnoerror(YNE) u THB
฿0.20985181
1 yesnoerror(YNE) u TWD
NT$0.19925192
1 yesnoerror(YNE) u AED
د.إ0.02386601
1 yesnoerror(YNE) u CHF
Fr0.0052024
1 yesnoerror(YNE) u HKD
HK$0.05065837
1 yesnoerror(YNE) u AMD
֏2.48772265
1 yesnoerror(YNE) u MAD
.د.م0.058527
1 yesnoerror(YNE) u MXN
$0.12134598
1 yesnoerror(YNE) u SAR
ريال0.02438625
1 yesnoerror(YNE) u PLN
0.02367092
1 yesnoerror(YNE) u RON
лв0.02815799
1 yesnoerror(YNE) u SEK
kr0.06119323
1 yesnoerror(YNE) u BGN
лв0.01086001
1 yesnoerror(YNE) u HUF
Ft2.19768885
1 yesnoerror(YNE) u CZK
0.13578264
1 yesnoerror(YNE) u KWD
د.ك0.001983415
1 yesnoerror(YNE) u ILS
0.02178505
1 yesnoerror(YNE) u AOA
Kz5.92793971
1 yesnoerror(YNE) u BHD
.د.ب0.002451631
1 yesnoerror(YNE) u BMD
$0.006503
1 yesnoerror(YNE) u DKK
kr0.04148914
1 yesnoerror(YNE) u HNL
L0.17044363
1 yesnoerror(YNE) u MUR
0.2978374
1 yesnoerror(YNE) u NAD
$0.1144528
1 yesnoerror(YNE) u NOK
kr0.06503
1 yesnoerror(YNE) u NZD
$0.01099007
1 yesnoerror(YNE) u PAB
B/.0.006503
1 yesnoerror(YNE) u PGK
K0.02750769
1 yesnoerror(YNE) u QAR
ر.ق0.02373595
1 yesnoerror(YNE) u RSD
дин.0.65153557

yesnoerror Resurs

Za dublje razumijevanje yesnoerror, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena yesnoerror web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o yesnoerror

Koliko yesnoerror (YNE) vrijedi danas?
Cijena YNE uživo u USD je 0.006503 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YNE u USD?
Trenutačna cijena YNE u USD je $ 0.006503. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija yesnoerror?
Tržišna kapitalizacija za YNE je $ 6.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YNE?
Količina u optjecaju za YNE je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YNE?
YNE je postigao ATH cijenu od 0.11416159351937728 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YNE?
YNE je vidio ATL cijenu od 0.001766121672165897 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YNE?
24-satni obujam trgovanja za YNE je $ 103.71K USD.
Hoće li YNE još narasti ove godine?
YNE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YNE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
yesnoerror (YNE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

YNE u USD kalkulator

Iznos

YNE
YNE
USD
USD

1 YNE = 0.006503 USD

Trgujte YNE

YNEUSDT
$0.006503
$0.006503$0.006503
-3.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine