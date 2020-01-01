YieldNest (YND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u YieldNest (YND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

YieldNest (YND) Informacije YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that offers simple, high-yielding, risk-adjusted restaking, RWA and DeFi strategies. It merges DeFi's best strategies into single, unified, high-powered assets with L1 settlement assurances. Powered & Secured by DeFAI. Službena web stranica: https://yieldnest.finance Bijela knjiga: https://docs.yieldnest.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x7159cc276D7d17Ab4b3bEb19959E1F39368a45Ba Kupi YND odmah!

YieldNest (YND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YieldNest (YND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Povijesni maksimum: $ 0.0805 $ 0.0805 $ 0.0805 Povijesni minimum: $ 0.00234718019633786 $ 0.00234718019633786 $ 0.00234718019633786 Trenutna cijena: $ 0.002605 $ 0.002605 $ 0.002605 Saznajte više o cijeni YieldNest (YND)

YieldNest (YND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike YieldNest (YND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YND tokena, istražite YND cijenu tokena uživo!

