Yidocy Plus (YIDO) Informacije Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment. Službena web stranica: https://www.yidocyplus.io/ Bijela knjiga: https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c Kupi YIDO odmah!

Yidocy Plus (YIDO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yidocy Plus (YIDO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 92.10K $ 92.10K $ 92.10K Povijesni maksimum: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Povijesni minimum: $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 Trenutna cijena: $ 0.000921 $ 0.000921 $ 0.000921 Saznajte više o cijeni Yidocy Plus (YIDO)

Yidocy Plus (YIDO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yidocy Plus (YIDO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YIDO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YIDO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YIDO tokena, istražite YIDO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti YIDO Jeste li zainteresirani za dodavanje Yidocy Plus (YIDO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje YIDO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati YIDO na MEXC-u odmah!

Yidocy Plus (YIDO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena YIDO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite YIDO povijest cijena odmah!

YIDO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YIDO? Naša YIDO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YIDO predviđanje cijene tokena odmah!

