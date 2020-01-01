Yield Guild Games (YGG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Yield Guild Games (YGG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Yield Guild Games (YGG) Informacije Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Službena web stranica: https://yieldguild.io/ Bijela knjiga: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK Kupi YGG odmah!

Yield Guild Games (YGG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yield Guild Games (YGG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 89.13M $ 89.13M $ 89.13M Ukupna količina: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Količina u optjecaju: $ 594.97M $ 594.97M $ 594.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 149.80M $ 149.80M $ 149.80M Povijesni maksimum: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 Povijesni minimum: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 Trenutna cijena: $ 0.1498 $ 0.1498 $ 0.1498 Saznajte više o cijeni Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yield Guild Games (YGG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YGG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YGG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YGG tokena, istražite YGG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti YGG Jeste li zainteresirani za dodavanje Yield Guild Games (YGG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje YGG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati YGG na MEXC-u odmah!

Yield Guild Games (YGG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena YGG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite YGG povijest cijena odmah!

YGG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YGG? Naša YGG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YGG predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!