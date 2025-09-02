Više o YGG

Yield Guild Games Logotip

Yield Guild Games Cijena(YGG)

1 YGG u USD cijena uživo:

$0.1488
$0.1488$0.1488
-2.55%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Yield Guild Games (YGG)
Yield Guild Games (YGG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1454
$ 0.1454$ 0.1454
24-satna najniža cijena
$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605
24-satna najviša cijena

$ 0.1454
$ 0.1454$ 0.1454

$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605

$ 11.495791520389345
$ 11.495791520389345$ 11.495791520389345

$ 0.119167900856695
$ 0.119167900856695$ 0.119167900856695

-0.07%

-2.55%

-1.13%

-1.13%

Yield Guild Games (YGG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1488. Tijekom protekla 24 sata, YGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1454 i najviše cijene $ 0.1605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YGG je $ 11.495791520389345, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.119167900856695.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YGG se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.55% u posljednjih 24 sata i -1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yield Guild Games (YGG)

No.387

$ 88.42M
$ 88.42M$ 88.42M

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 148.80M
$ 148.80M$ 148.80M

594.23M
594.23M 594.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,716,414.322777
999,716,414.322777 999,716,414.322777

59.42%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Guild Games je $ 88.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.73M. Količina u optjecaju YGG je 594.23M, s ukupnom količinom od 999716414.322777. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 148.80M.

Yield Guild Games (YGG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Yield Guild Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003894-2.55%
30 dana$ -0.0004-0.27%
60 dana$ -0.0025-1.66%
90 dana$ -0.0441-22.87%
Yield Guild Games promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u YGG od $ -0.003894 (-2.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Yield Guild Games 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004 (-0.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Yield Guild Games 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YGG od $ -0.0025 (-1.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Yield Guild Games 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0441 (-22.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Yield Guild Games (YGG)?

Pogledajte Yield Guild Games stranicu Povijest cijena sada.

Što je Yield Guild Games (YGG)

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

Yield Guild Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Yield Guild Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti YGG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Yield Guild Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Yield Guild Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Yield Guild Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yield Guild Games (YGG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yield Guild Games (YGG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yield Guild Games.

Provjerite Yield Guild Games predviđanje cijene sada!

Yield Guild Games (YGG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yield Guild Games (YGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Yield Guild Games (YGG)

Tražiš kako kupiti Yield Guild Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Yield Guild Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Yield Guild Games Resurs

Za dublje razumijevanje Yield Guild Games, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Yield Guild Games web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yield Guild Games

Koliko Yield Guild Games (YGG) vrijedi danas?
Cijena YGG uživo u USD je 0.1488 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YGG u USD?
Trenutačna cijena YGG u USD je $ 0.1488. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yield Guild Games?
Tržišna kapitalizacija za YGG je $ 88.42M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YGG?
Količina u optjecaju za YGG je 594.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YGG?
YGG je postigao ATH cijenu od 11.495791520389345 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YGG?
YGG je vidio ATL cijenu od 0.119167900856695 USD.
Koliki je obujam trgovanja za YGG?
24-satni obujam trgovanja za YGG je $ 1.73M USD.
Hoće li YGG još narasti ove godine?
YGG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YGG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

