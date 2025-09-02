Yield Guild Games (YGG) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1454
$ 0.1454$ 0.1454
24-satna najniža cijena
$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605
24-satna najviša cijena
$ 0.1454
$ 0.1454$ 0.1454
$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605
$ 11.495791520389345
$ 11.495791520389345$ 11.495791520389345
$ 0.119167900856695
$ 0.119167900856695$ 0.119167900856695
-0.07%
-2.55%
-1.13%
-1.13%
Yield Guild Games (YGG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1488. Tijekom protekla 24 sata, YGGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1454 i najviše cijene $ 0.1605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YGG je $ 11.495791520389345, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.119167900856695.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YGG se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.55% u posljednjih 24 sata i -1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Yield Guild Games (YGG)
No.387
$ 88.42M
$ 88.42M$ 88.42M
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M
$ 148.80M
$ 148.80M$ 148.80M
594.23M
594.23M 594.23M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,716,414.322777
999,716,414.322777 999,716,414.322777
59.42%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Yield Guild Games je $ 88.42M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.73M. Količina u optjecaju YGG je 594.23M, s ukupnom količinom od 999716414.322777. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 148.80M.
Yield Guild Games (YGG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Yield Guild Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.003894
-2.55%
30 dana
$ -0.0004
-0.27%
60 dana
$ -0.0025
-1.66%
90 dana
$ -0.0441
-22.87%
Yield Guild Games promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u YGG od $ -0.003894 (-2.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Yield Guild Games 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0004 (-0.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Yield Guild Games 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YGG od $ -0.0025 (-1.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Yield Guild Games 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0441 (-22.87%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Yield Guild Games (YGG)?
Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.
Yield Guild Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Yield Guild Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti YGG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Yield Guild Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Yield Guild Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Yield Guild Games Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Yield Guild Games (YGG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yield Guild Games (YGG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yield Guild Games.
Razumijevanje tokenomike Yield Guild Games (YGG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YGG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Yield Guild Games (YGG)
Tražiš kako kupiti Yield Guild Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Yield Guild Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.