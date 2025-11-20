Yellow Pepe Cijena danas

Trenutačna cijena Yellow Pepe (YEPE) danas je $ 0.0004996, s promjenom od 8.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YEPE u USD je $ 0.0004996 po YEPE.

Yellow Pepe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- YEPE. Tijekom posljednja 24 sata, YEPE trgovao je između $ 0.0004804 (niska) i $ 0.0006217 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, YEPE se kretao -1.93% u posljednjem satu i -25.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.19K.

Informacije o tržištu Yellow Pepe (YEPE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 57.19K$ 57.19K $ 57.19K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain BSC

