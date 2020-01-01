YieldBricks (YBR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u YieldBricks (YBR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

YieldBricks (YBR) Informacije Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease. Službena web stranica: https://www.yieldbricks.com/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r Istraživač blokova: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c Kupi YBR odmah!

YieldBricks (YBR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YieldBricks (YBR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Povijesni maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Povijesni minimum: $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 Trenutna cijena: $ 0.003941 $ 0.003941 $ 0.003941 Saznajte više o cijeni YieldBricks (YBR)

YieldBricks (YBR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike YieldBricks (YBR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YBR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YBR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YBR tokena, istražite YBR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti YBR Jeste li zainteresirani za dodavanje YieldBricks (YBR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje YBR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati YBR na MEXC-u odmah!

YieldBricks (YBR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena YBR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite YBR povijest cijena odmah!

YBR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YBR? Naša YBR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YBR predviđanje cijene tokena odmah!

