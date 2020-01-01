YBDBD (YBDBD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u YBDBD (YBDBD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

YBDBD (YBDBD) Informacije YabbaDabbaDoo! where the prehistoric meets the digital, and fun takes the wheel! Imagine a world filled with dinosaurs, stone-age cars, and vibrant communities—now powered by blockchain technology. Our mission is simple: bring laughter, adventure, and real value to the crypto space with a meme-coin that’s as entertaining as it is rewarding. Službena web stranica: https://www.yabba-dabba-doo.xyz/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x363e76a8e43720818de7c4de370fdc6d8c501894 Kupi YBDBD odmah!

YBDBD (YBDBD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YBDBD (YBDBD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.00K $ 32.00K $ 32.00K Povijesni maksimum: $ 0.01795 $ 0.01795 $ 0.01795 Povijesni minimum: $ 0.000001711981727133 $ 0.000001711981727133 $ 0.000001711981727133 Trenutna cijena: $ 0.0000016 $ 0.0000016 $ 0.0000016 Saznajte više o cijeni YBDBD (YBDBD)

YBDBD (YBDBD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike YBDBD (YBDBD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YBDBD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YBDBD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YBDBD tokena, istražite YBDBD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti YBDBD Jeste li zainteresirani za dodavanje YBDBD (YBDBD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje YBDBD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati YBDBD na MEXC-u odmah!

YBDBD (YBDBD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena YBDBD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite YBDBD povijest cijena odmah!

YBDBD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YBDBD? Naša YBDBD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YBDBD predviđanje cijene tokena odmah!

