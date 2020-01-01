YAY Network (YAY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u YAY Network (YAY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

YAY Network (YAY) Informacije YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Službena web stranica: https://yay.network/ Bijela knjiga: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 Kupi YAY odmah!

YAY Network (YAY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YAY Network (YAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 325.72K $ 325.72K $ 325.72K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 473.60K $ 473.60K $ 473.60K Povijesni maksimum: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 Povijesni minimum: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 Trenutna cijena: $ 0.0004736 $ 0.0004736 $ 0.0004736 Saznajte više o cijeni YAY Network (YAY)

YAY Network (YAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike YAY Network (YAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YAY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YAY tokena, istražite YAY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti YAY Jeste li zainteresirani za dodavanje YAY Network (YAY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje YAY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati YAY na MEXC-u odmah!

YAY Network (YAY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena YAY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite YAY povijest cijena odmah!

YAY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide YAY? Naša YAY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte YAY predviđanje cijene tokena odmah!

