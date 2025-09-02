YAY Network (YAY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0004793. Tijekom protekla 24 sata, YAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004792 i najviše cijene $ 0.0004888, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAY je $ 0.09812082, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000180253611537279.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAY se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i -4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu YAY Network (YAY)
No.2550
$ 329.64K
$ 329.64K
$ 20.38K
$ 20.38K
$ 479.30K
$ 479.30K
687.75M
687.75M
1,000,000,000
1,000,000,000
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija YAY Network je $ 329.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.38K. Količina u optjecaju YAY je 687.75M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 479.30K.
YAY Network (YAY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena YAY Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000000961
-0.20%
30 dana
$ -0.0000244
-4.85%
60 dana
$ -0.0000586
-10.90%
90 dana
$ -0.0000335
-6.54%
YAY Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u YAY od $ -0.000000961 (-0.20%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
YAY Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000244 (-4.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
YAY Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YAY od $ -0.0000586 (-10.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
YAY Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000335 (-6.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group.
By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum.
As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas.
YAY Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje YAY Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti YAY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o YAY Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje YAY Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
YAY Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će YAY Network (YAY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših YAY Network (YAY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za YAY Network.
Razumijevanje tokenomike YAY Network (YAY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YAY opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Možeš jednostavno kupiti YAY Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.