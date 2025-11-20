Yamaswap Cijena danas

Trenutačna cijena Yamaswap (YAMA) danas je $ 0.00002224, s promjenom od 2.96% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YAMA u USD je $ 0.00002224 po YAMA.

Yamaswap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- YAMA. Tijekom posljednja 24 sata, YAMA trgovao je između $ 0.00001979 (niska) i $ 0.00002599 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, YAMA se kretao -0.90% u posljednjem satu i -25.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 453.92.

Informacije o tržištu Yamaswap (YAMA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 453.92$ 453.92 $ 453.92 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yamaswap je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 453.92. Količina u optjecaju YAMA je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.24K.