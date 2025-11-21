YALA (YALA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u YALA (YALA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:41:59 (UTC+8)
YALA (YALA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za YALA (YALA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 7.18M
Ukupna količina:
$ 991.01M
Količina u optjecaju:
$ 253.32M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 28.36M
Povijesni maksimum:
$ 0.84042
Povijesni minimum:
$ 0.02739868009579712
Trenutna cijena:
$ 0.02836
YALA (YALA) Informacije

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

Službena web stranica:
https://yala.org/
Bijela knjiga:
https://yala.org/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xf970706063b7853877f39515c96932d49d5ac9cd

YALA (YALA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike YALA (YALA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj YALA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja YALA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku YALA tokena, istražite YALA cijenu tokena uživo!

