YALA Cijena danas

Trenutačna cijena YALA (YALA) danas je $ 0.0361, s promjenom od 23.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije YALA u USD je $ 0.0361 po YALA.

YALA trenutačno je na #1091 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9.14M, s količinom u optjecaju od 253.32M YALA. Tijekom posljednja 24 sata, YALA trgovao je između $ 0.02654 (niska) i $ 0.03788 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.45623373838083625, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02739868009579712.

U kratkoročnim performansama, YALA se kretao +0.44% u posljednjem satu i -24.51% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 93.67K.

Informacije o tržištu YALA (YALA)

Poredak No.1091 Tržišna kapitalizacija $ 9.14M$ 9.14M $ 9.14M Obujam (24 sata) $ 93.67K$ 93.67K $ 93.67K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.10M$ 36.10M $ 36.10M Količina u optjecaju 253.32M 253.32M 253.32M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 991,005,963.735486 991,005,963.735486 991,005,963.735486 Stopa optjecaja 25.33% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija YALA je $ 9.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 93.67K. Količina u optjecaju YALA je 253.32M, s ukupnom količinom od 991005963.735486. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.10M.