Yaka Finance (YAKA) Informacije Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad. Službena web stranica: http://yaka.finance/ Bijela knjiga: https://yaka.gitbook.io/yaka-finance Istraživač blokova: https://seitrace.com/token/0x51121BCAE92E302f19D06C193C95E1f7b81a444b?chain=pacific-1 Kupi YAKA odmah!

Yaka Finance (YAKA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Yaka Finance (YAKA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 324.00K $ 324.00K $ 324.00K Povijesni maksimum: $ 0.125 $ 0.125 $ 0.125 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00162 $ 0.00162 $ 0.00162 Saznajte više o cijeni Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance (YAKA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Yaka Finance (YAKA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj YAKA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja YAKA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku YAKA tokena, istražite YAKA cijenu tokena uživo!

