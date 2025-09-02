Više o YAKA

Yaka Finance Cijena(YAKA)

1 YAKA u USD cijena uživo:

$0.001687
+0.35%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Yaka Finance (YAKA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:29:14 (UTC+8)

Yaka Finance (YAKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001601
24-satna najniža cijena
$ 0.001831
24-satna najviša cijena

$ 0.001601
$ 0.001831
Yaka Finance (YAKA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001687. Tijekom protekla 24 sata, YAKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001601 i najviše cijene $ 0.001831, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena YAKA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, YAKA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i -11.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Yaka Finance (YAKA)

$ 280.91K
$ 280.91K$ 280.91K

$ 337.40K
$ 337.40K$ 337.40K

200,000,000
200,000,000 200,000,000

SEIEVM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Yaka Finance je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 280.91K. Količina u optjecaju YAKA je --, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 337.40K.

Yaka Finance (YAKA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Yaka Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000588+0.35%
30 dana$ -0.000511-23.25%
60 dana$ -0.000928-35.49%
90 dana$ +0.000017+1.01%
Yaka Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u YAKA od $ +0.00000588 (+0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Yaka Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000511 (-23.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Yaka Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u YAKA od $ -0.000928 (-35.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Yaka Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000017 (+1.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Yaka Finance (YAKA)?

Pogledajte Yaka Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Yaka Finance (YAKA)

Yaka Finance is Sei’s native liquidity engine. It is a ve(3,3)-styled DEX and launchpad.

Yaka Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Yaka Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti YAKA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Yaka Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Yaka Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Yaka Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Yaka Finance (YAKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Yaka Finance (YAKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Yaka Finance.

Provjerite Yaka Finance predviđanje cijene sada!

Yaka Finance (YAKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Yaka Finance (YAKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o YAKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Yaka Finance (YAKA)

Tražiš kako kupiti Yaka Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Yaka Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

YAKA u lokalnim valutama

1 Yaka Finance(YAKA) u VND
44.393405
1 Yaka Finance(YAKA) u AUD
A$0.00256424
1 Yaka Finance(YAKA) u GBP
0.00123151
1 Yaka Finance(YAKA) u EUR
0.00143395
1 Yaka Finance(YAKA) u USD
$0.001687
1 Yaka Finance(YAKA) u MYR
RM0.00711914
1 Yaka Finance(YAKA) u TRY
0.06940318
1 Yaka Finance(YAKA) u JPY
¥0.247989
1 Yaka Finance(YAKA) u ARS
ARS$2.32369067
1 Yaka Finance(YAKA) u RUB
0.13592159
1 Yaka Finance(YAKA) u INR
0.14859096
1 Yaka Finance(YAKA) u IDR
Rp27.65573328
1 Yaka Finance(YAKA) u KRW
2.3528589
1 Yaka Finance(YAKA) u PHP
0.09642892
1 Yaka Finance(YAKA) u EGP
￡E.0.08187011
1 Yaka Finance(YAKA) u BRL
R$0.00916041
1 Yaka Finance(YAKA) u CAD
C$0.00231119
1 Yaka Finance(YAKA) u BDT
0.20539225
1 Yaka Finance(YAKA) u NGN
2.58345493
1 Yaka Finance(YAKA) u COP
$6.77509322
1 Yaka Finance(YAKA) u ZAR
R.0.02967433
1 Yaka Finance(YAKA) u UAH
0.06992615
1 Yaka Finance(YAKA) u VES
Bs0.246302
1 Yaka Finance(YAKA) u CLP
$1.633016
1 Yaka Finance(YAKA) u PKR
Rs0.47883808
1 Yaka Finance(YAKA) u KZT
0.90991719
1 Yaka Finance(YAKA) u THB
฿0.05447323
1 Yaka Finance(YAKA) u TWD
NT$0.05168968
1 Yaka Finance(YAKA) u AED
د.إ0.00619129
1 Yaka Finance(YAKA) u CHF
Fr0.0013496
1 Yaka Finance(YAKA) u HKD
HK$0.01314173
1 Yaka Finance(YAKA) u AMD
֏0.64536185
1 Yaka Finance(YAKA) u MAD
.د.م0.015183
1 Yaka Finance(YAKA) u MXN
$0.03146255
1 Yaka Finance(YAKA) u SAR
ريال0.00632625
1 Yaka Finance(YAKA) u PLN
0.00614068
1 Yaka Finance(YAKA) u RON
лв0.00730471
1 Yaka Finance(YAKA) u SEK
kr0.01584093
1 Yaka Finance(YAKA) u BGN
лв0.00281729
1 Yaka Finance(YAKA) u HUF
Ft0.56973364
1 Yaka Finance(YAKA) u CZK
0.03520769
1 Yaka Finance(YAKA) u KWD
د.ك0.000514535
1 Yaka Finance(YAKA) u ILS
0.00565145
1 Yaka Finance(YAKA) u AOA
Kz1.53781859
1 Yaka Finance(YAKA) u BHD
.د.ب0.000635999
1 Yaka Finance(YAKA) u BMD
$0.001687
1 Yaka Finance(YAKA) u DKK
kr0.01074619
1 Yaka Finance(YAKA) u HNL
L0.04421627
1 Yaka Finance(YAKA) u MUR
0.0772646
1 Yaka Finance(YAKA) u NAD
$0.0296912
1 Yaka Finance(YAKA) u NOK
kr0.01685313
1 Yaka Finance(YAKA) u NZD
$0.00285103
1 Yaka Finance(YAKA) u PAB
B/.0.001687
1 Yaka Finance(YAKA) u PGK
K0.00713601
1 Yaka Finance(YAKA) u QAR
ر.ق0.00615755
1 Yaka Finance(YAKA) u RSD
дин.0.16891931

Yaka Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Yaka Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Yaka Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Yaka Finance

Koliko Yaka Finance (YAKA) vrijedi danas?
Cijena YAKA uživo u USD je 0.001687 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena YAKA u USD?
Trenutačna cijena YAKA u USD je $ 0.001687. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Yaka Finance?
Tržišna kapitalizacija za YAKA je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za YAKA?
Količina u optjecaju za YAKA je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za YAKA?
YAKA je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za YAKA?
YAKA je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za YAKA?
24-satni obujam trgovanja za YAKA je $ 280.91K USD.
Hoće li YAKA još narasti ove godine?
YAKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte YAKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Yaka Finance (YAKA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

