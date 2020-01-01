XYO (XYO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XYO (XYO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XYO (XYO) Informacije XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Službena web stranica: https://xyo.network/ Bijela knjiga: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b Kupi XYO odmah!

XYO (XYO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XYO (XYO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 134.23M $ 134.23M $ 134.23M Ukupna količina: $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B Količina u optjecaju: $ 13.48B $ 13.48B $ 13.48B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 138.75M $ 138.75M $ 138.75M Povijesni maksimum: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Povijesni minimum: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 Trenutna cijena: $ 0.00996 $ 0.00996 $ 0.00996 Saznajte više o cijeni XYO (XYO)

XYO (XYO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XYO (XYO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XYO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XYO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XYO tokena, istražite XYO cijenu tokena uživo!

