Što je xx network (XX)

The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.

xx network dostupan je na MEXC platformi



xx network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će xx network (XX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših xx network (XX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?

xx network (XX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike xx network (XX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.

Kako kupiti xx network (XX)

XX u lokalnim valutama

xx network Resurs

Za dublje razumijevanje xx network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o xx network Koliko xx network (XX) vrijedi danas? Cijena XX uživo u USD je 0.02174 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XX u USD? $ 0.02174 . Provjerite Trenutačna cijena XX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija xx network? Tržišna kapitalizacija za XX je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XX? Količina u optjecaju za XX je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XX? XX je postigao ATH cijenu od 0.7700154832076693 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XX? XX je vidio ATL cijenu od 0.01314729076489246 USD . Koliki je obujam trgovanja za XX? 24-satni obujam trgovanja za XX je $ 101.70K USD . Hoće li XX još narasti ove godine? XX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

