xx network (XX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02174. Tijekom protekla 24 sata, XXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02165 i najviše cijene $ 0.02322, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XX je $ 0.7700154832076693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01314729076489246.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XX se promijenio za -1.46% u posljednjih sat vremena, -2.07% u posljednjih 24 sata i -28.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu xx network (XX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija xx network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 101.70K. Količina u optjecaju XX je 0.00, s ukupnom količinom od 953639587. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.73M.
xx network (XX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena xx network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0004595
-2.07%
30 dana
$ +0.00154
+7.62%
60 dana
$ +0.00107
+5.17%
90 dana
$ -0.00862
-28.40%
xx network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XX od $ -0.0004595 (-2.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
xx network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00154 (+7.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
xx network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XX od $ +0.00107 (+5.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
xx network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00862 (-28.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena xx network (XX)?
The xx network is made up of a fast, low-fee, quantum-ready layer 1 blockchain and the most private communications network in the world. The project was founded by cryptographer David Chaum, the godfather of digital currency and privacy technology. Using the xxDK, any application or blockchain can route their traffic through the xx network’s communications layer and provide metadata-protected privacy and quantum-secure, end-to-end encryption to their transactions. The xx messenger mobile app is the first decentralized, quantum-secure, end-to-end encrypted messenger in the world. Available on major app stores, the xx messenger’s performance has already attracted daily users in over 65 countries, The xx network utilizes nominated Proof-of-Stake (nPoS) to incentivize all coin holders to run and elect nodes as well as participate in the governance of the platform via an on-chain DAO. The xx network mainnet launched in November 2021. Totally 1 billon coins will be issued over the next 5 years with some deflationary mechanism such as coin burning.
xx network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će xx network (XX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših xx network (XX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za xx network.
Razumijevanje tokenomike xx network (XX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
