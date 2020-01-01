Wodo Gaming (XWGT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wodo Gaming (XWGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wodo Gaming (XWGT) Informacije Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same. Službena web stranica: https://xwgt.io Bijela knjiga: https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760 Kupi XWGT odmah!

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wodo Gaming (XWGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.90M $ 32.90M $ 32.90M Povijesni maksimum: $ 0.10001 $ 0.10001 $ 0.10001 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0329 $ 0.0329 $ 0.0329 Saznajte više o cijeni Wodo Gaming (XWGT)

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wodo Gaming (XWGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XWGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XWGT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XWGT tokena, istražite XWGT cijenu tokena uživo!

Wodo Gaming (XWGT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XWGT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XWGT povijest cijena odmah!

XWGT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XWGT? Naša XWGT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XWGT predviđanje cijene tokena odmah!

