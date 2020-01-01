Wodo Gaming (XWGT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Wodo Gaming (XWGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Wodo Gaming (XWGT) Informacije

Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.

Službena web stranica:
https://xwgt.io
Bijela knjiga:
https://docs.wodo.io/wodo-gaming/whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x62D7C4E3566f7f4033fc8e01b4d8e9BBc01c0760

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wodo Gaming (XWGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 32.90M
$ 32.90M
Povijesni maksimum:
$ 0.10001
$ 0.10001
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.0329
$ 0.0329

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wodo Gaming (XWGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XWGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XWGT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XWGT tokena, istražite XWGT cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.