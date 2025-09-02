Više o XWGT

XWGT Informacije o cijeni

XWGT Bijela knjiga

XWGT Službena web stranica

XWGT Tokenomija

XWGT Prognoza cijena

XWGT Povijest

Vodič za kupnju XWGT

Konverter XWGT u fiducijarnu valutu

XWGT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Wodo Gaming Logotip

Wodo Gaming Cijena(XWGT)

1 XWGT u USD cijena uživo:

$0.031718
$0.031718$0.031718
-1.98%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wodo Gaming (XWGT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:09:19 (UTC+8)

Wodo Gaming (XWGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.031326
$ 0.031326$ 0.031326
24-satna najniža cijena
$ 0.033645
$ 0.033645$ 0.033645
24-satna najviša cijena

$ 0.031326
$ 0.031326$ 0.031326

$ 0.033645
$ 0.033645$ 0.033645

--
----

--
----

+0.20%

-1.98%

-3.96%

-3.96%

Wodo Gaming (XWGT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.031625. Tijekom protekla 24 sata, XWGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.031326 i najviše cijene $ 0.033645, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XWGT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XWGT se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, -1.98% u posljednjih 24 sata i -3.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wodo Gaming (XWGT)

--
----

$ 93.32K
$ 93.32K$ 93.32K

$ 31.63M
$ 31.63M$ 31.63M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wodo Gaming je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 93.32K. Količina u optjecaju XWGT je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.63M.

Wodo Gaming (XWGT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wodo Gaming za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006407-1.98%
30 dana$ +0.006002+23.42%
60 dana$ +0.029695+1,538.60%
90 dana$ +0.014085+80.30%
Wodo Gaming promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XWGT od $ -0.0006407 (-1.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Wodo Gaming 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.006002 (+23.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Wodo Gaming 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XWGT od $ +0.029695 (+1,538.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Wodo Gaming 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.014085 (+80.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wodo Gaming (XWGT)?

Pogledajte Wodo Gaming stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wodo Gaming (XWGT)

Wodo Gaming is the ultimate blockchain gaming ecosystem with live products and active users. This unique gaming ecosystem has 7 products: A game hub, store, marketplace, incubation, card, hosting, and development kits. Wodo revolutionized blockchain gaming by providing multichain access at the same.

Wodo Gaming dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wodo Gaming ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XWGT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Wodo Gaming na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wodo Gaming učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Wodo Gaming Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wodo Gaming (XWGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wodo Gaming (XWGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wodo Gaming.

Provjerite Wodo Gaming predviđanje cijene sada!

Wodo Gaming (XWGT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wodo Gaming (XWGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XWGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wodo Gaming (XWGT)

Tražiš kako kupiti Wodo Gaming? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wodo Gaming na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XWGT u lokalnim valutama

1 Wodo Gaming(XWGT) u VND
832.211875
1 Wodo Gaming(XWGT) u AUD
A$0.04807
1 Wodo Gaming(XWGT) u GBP
0.02308625
1 Wodo Gaming(XWGT) u EUR
0.02688125
1 Wodo Gaming(XWGT) u USD
$0.031625
1 Wodo Gaming(XWGT) u MYR
RM0.1334575
1 Wodo Gaming(XWGT) u TRY
1.30136875
1 Wodo Gaming(XWGT) u JPY
¥4.648875
1 Wodo Gaming(XWGT) u ARS
ARS$43.56059125
1 Wodo Gaming(XWGT) u RUB
2.54802625
1 Wodo Gaming(XWGT) u INR
2.783
1 Wodo Gaming(XWGT) u IDR
Rp518.44254
1 Wodo Gaming(XWGT) u KRW
44.1073875
1 Wodo Gaming(XWGT) u PHP
1.80642
1 Wodo Gaming(XWGT) u EGP
￡E.1.53476125
1 Wodo Gaming(XWGT) u BRL
R$0.17204
1 Wodo Gaming(XWGT) u CAD
C$0.04332625
1 Wodo Gaming(XWGT) u BDT
3.84338625
1 Wodo Gaming(XWGT) u NGN
48.43020875
1 Wodo Gaming(XWGT) u COP
$127.0078975
1 Wodo Gaming(XWGT) u ZAR
R.0.55691625
1 Wodo Gaming(XWGT) u UAH
1.30832625
1 Wodo Gaming(XWGT) u VES
Bs4.61725
1 Wodo Gaming(XWGT) u CLP
$30.67625
1 Wodo Gaming(XWGT) u PKR
Rs8.96126
1 Wodo Gaming(XWGT) u KZT
17.02089125
1 Wodo Gaming(XWGT) u THB
฿1.02117125
1 Wodo Gaming(XWGT) u TWD
NT$0.96867375
1 Wodo Gaming(XWGT) u AED
د.إ0.11606375
1 Wodo Gaming(XWGT) u CHF
Fr0.0253
1 Wodo Gaming(XWGT) u HKD
HK$0.24635875
1 Wodo Gaming(XWGT) u AMD
֏12.0889725
1 Wodo Gaming(XWGT) u MAD
.د.م0.2839925
1 Wodo Gaming(XWGT) u MXN
$0.58980625
1 Wodo Gaming(XWGT) u SAR
ريال0.11859375
1 Wodo Gaming(XWGT) u PLN
0.11479875
1 Wodo Gaming(XWGT) u RON
лв0.13693625
1 Wodo Gaming(XWGT) u SEK
kr0.29695875
1 Wodo Gaming(XWGT) u BGN
лв0.05281375
1 Wodo Gaming(XWGT) u HUF
Ft10.67312125
1 Wodo Gaming(XWGT) u CZK
0.65938125
1 Wodo Gaming(XWGT) u KWD
د.ك0.009645625
1 Wodo Gaming(XWGT) u ILS
0.10594375
1 Wodo Gaming(XWGT) u AOA
Kz28.82840125
1 Wodo Gaming(XWGT) u BHD
.د.ب0.011891
1 Wodo Gaming(XWGT) u BMD
$0.031625
1 Wodo Gaming(XWGT) u DKK
kr0.20145125
1 Wodo Gaming(XWGT) u HNL
L0.82731
1 Wodo Gaming(XWGT) u MUR
1.448425
1 Wodo Gaming(XWGT) u NAD
$0.555335
1 Wodo Gaming(XWGT) u NOK
kr0.31593375
1 Wodo Gaming(XWGT) u NZD
$0.05344625
1 Wodo Gaming(XWGT) u PAB
B/.0.031625
1 Wodo Gaming(XWGT) u PGK
K0.13377375
1 Wodo Gaming(XWGT) u QAR
ر.ق0.115115
1 Wodo Gaming(XWGT) u RSD
дин.3.1643975

Wodo Gaming Resurs

Za dublje razumijevanje Wodo Gaming, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Wodo Gaming web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wodo Gaming

Koliko Wodo Gaming (XWGT) vrijedi danas?
Cijena XWGT uživo u USD je 0.031625 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XWGT u USD?
Trenutačna cijena XWGT u USD je $ 0.031625. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wodo Gaming?
Tržišna kapitalizacija za XWGT je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XWGT?
Količina u optjecaju za XWGT je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XWGT?
XWGT je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XWGT?
XWGT je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za XWGT?
24-satni obujam trgovanja za XWGT je $ 93.32K USD.
Hoće li XWGT još narasti ove godine?
XWGT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XWGT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:09:19 (UTC+8)

Wodo Gaming (XWGT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

XWGT u USD kalkulator

Iznos

XWGT
XWGT
USD
USD

1 XWGT = 0.031625 USD

Trgujte XWGT

XWGTUSDT
$0.031718
$0.031718$0.031718
-1.98%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine