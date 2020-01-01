XUSD (XUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XUSD (XUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XUSD (XUSD) Informacije XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. Službena web stranica: https://www.straitsx.com/xusd Bijela knjiga: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 Kupi XUSD odmah!

XUSD (XUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XUSD (XUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 66.48M $ 66.48M $ 66.48M Ukupna količina: $ 66.48M $ 66.48M $ 66.48M Količina u optjecaju: $ 66.48M $ 66.48M $ 66.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 66.48M $ 66.48M $ 66.48M Povijesni maksimum: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 Povijesni minimum: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 Trenutna cijena: $ 1 $ 1 $ 1 Saznajte više o cijeni XUSD (XUSD)

XUSD (XUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XUSD (XUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XUSD tokena, istražite XUSD cijenu tokena uživo!

XUSD (XUSD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena XUSD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite XUSD povijest cijena odmah!

XUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XUSD? Naša XUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XUSD predviđanje cijene tokena odmah!

