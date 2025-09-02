Više o XUSD

XUSD Cijena(XUSD)

1 XUSD u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XUSD (XUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:39:03 (UTC+8)

XUSD (XUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1
$ 1$ 1
24-satna najniža cijena
$ 1.0001
$ 1.0001$ 1.0001
24-satna najviša cijena

$ 1
$ 1$ 1

$ 1.0001
$ 1.0001$ 1.0001

$ 1.045831001219526
$ 1.045831001219526$ 1.045831001219526

$ 0.9492788036833526
$ 0.9492788036833526$ 0.9492788036833526

0.00%

0.00%

-0.01%

-0.01%

XUSD (XUSD) cijena u stvarnom vremenu je $ 1. Tijekom protekla 24 sata, XUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1 i najviše cijene $ 1.0001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XUSD je $ 1.045831001219526, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9492788036833526.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XUSD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XUSD (XUSD)

No.434

$ 75.48M
$ 75.48M$ 75.48M

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 75.48M
$ 75.48M$ 75.48M

75.48M
75.48M 75.48M

--
----

75,484,625.421
75,484,625.421 75,484,625.421

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija XUSD je $ 75.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.25M. Količina u optjecaju XUSD je 75.48M, s ukupnom količinom od 75484625.421. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.48M.

XUSD (XUSD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XUSD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0003-0.03%
60 dana$ -0.0002-0.02%
90 dana$ -0.0002-0.02%
XUSD promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XUSD od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XUSD 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0003 (-0.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XUSD 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XUSD od $ -0.0002 (-0.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XUSD 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002 (-0.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XUSD (XUSD)?

Pogledajte XUSD stranicu Povijest cijena sada.

Što je XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XUSD ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XUSD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XUSD na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XUSD učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XUSD (XUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XUSD (XUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XUSD.

Provjerite XUSD predviđanje cijene sada!

XUSD (XUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XUSD (XUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XUSD (XUSD)

Tražiš kako kupiti XUSD? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XUSD na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XUSD u lokalnim valutama

XUSD Resurs

Za dublje razumijevanje XUSD, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena XUSD web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XUSD

Koliko XUSD (XUSD) vrijedi danas?
Cijena XUSD uživo u USD je 1 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XUSD u USD?
Trenutačna cijena XUSD u USD je $ 1. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XUSD?
Tržišna kapitalizacija za XUSD je $ 75.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XUSD?
Količina u optjecaju za XUSD je 75.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XUSD?
XUSD je postigao ATH cijenu od 1.045831001219526 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XUSD?
XUSD je vidio ATL cijenu od 0.9492788036833526 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XUSD?
24-satni obujam trgovanja za XUSD je $ 2.25M USD.
Hoće li XUSD još narasti ove godine?
XUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:39:03 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

