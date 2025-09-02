Što je XUSD (XUSD)

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

XUSD dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XUSD ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti XUSD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o XUSD na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XUSD učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XUSD Koliko XUSD (XUSD) vrijedi danas? Cijena XUSD uživo u USD je 1 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena XUSD u USD? $ 1 . Provjerite Trenutačna cijena XUSD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija XUSD? Tržišna kapitalizacija za XUSD je $ 75.48M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za XUSD? Količina u optjecaju za XUSD je 75.48M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XUSD? XUSD je postigao ATH cijenu od 1.045831001219526 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XUSD? XUSD je vidio ATL cijenu od 0.9492788036833526 USD . Koliki je obujam trgovanja za XUSD? 24-satni obujam trgovanja za XUSD je $ 2.25M USD . Hoće li XUSD još narasti ove godine? XUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

