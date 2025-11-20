Uranium.io Cijena danas

Trenutačna cijena Uranium.io (XU3O8) danas je $ 4.747, s promjenom od 0.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XU3O8 u USD je $ 4.747 po XU3O8.

Uranium.io trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- XU3O8. Tijekom posljednja 24 sata, XU3O8 trgovao je između $ 4.743 (niska) i $ 4.784 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, XU3O8 se kretao -0.30% u posljednjem satu i -2.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 97.11K.

Informacije o tržištu Uranium.io (XU3O8)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 97.11K$ 97.11K $ 97.11K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 759.52M$ 759.52M $ 759.52M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 160,000,038 160,000,038 160,000,038 Javni blockchain ETHERLINK

